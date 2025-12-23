💥Обзор новостей: цены на лечение зубов повысят на 50-100% из-за НДС, трудовой договор с президентом не предусмотрен, пенсии будут повышать

В 2026 году цены на лечение зубов повысятся на 50-100% из-за НДС. В 2026 году ожидается рост цен на услуги стоматологов на 50-100%. Об этом рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева. Стоматолог сообщила, что причиной подорожания будут повышение стоимости закупочных импортных материалов, подорожание аренды помещений и коммунальных услуг, а также логистика и рост НДС до 22%. Со следующего года цены вырастут не менее чем на 20–50%, а стоимость некоторых услуг может увеличиться на 100%. При этом заработная плата стоматологов, скорее всего, не вырастет в том же соотношении, подчеркнула эксперт, пишет Газета.ru.

Мишустин: власти продолжат повышать пенсии в России. Правительство России намерено и дальше повышать пенсии по старости. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. «Предусмотрено дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения. Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», – подчеркнул глава кабмина.

Онищенко: что россияне не готовы к четырехдневной рабочей неделе. Российские граждане не найдут, чем себя занять в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, заявил ТАСС заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — сказал он.

Заключение трудового договора с президентом РФ законодательством не предусмотрено. В ответе на прямой линии Владимир Путин заявил, что трудится больше, чем положено по трудовому законодательству. Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт», рассказала, какие нормы ТК не распространяются на президента. Глава государства — не наемный работник в стандартном понимании. Его статус определяется Конституцией РФ и специальными законами, а не трудовым договором и не нормами ТК. «На основании статьи 92 Конституции РФ президент приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным президентом РФ. Таким образом, заключение трудового договора с президентом законодательством не предусмотрено. Соответственно, не издаются приказы о его приеме и увольнении. Следовательно, стандартные правила о рабочем времени, отпусках и других кадровых мероприятиях к нему неприменимы», — объяснила эксперт. Заработную плату президент не получает. Для лиц, замещающих государственные должности, предусмотрено денежное вознаграждение. На 2024 год годовой размер такого денежного вознаграждения составил 10,2 миллиона рублей, что в среднем составляет примерно 850 000 рублей в месяц. С 1 октября 2025 года денежное вознаграждение проиндексировано на 7,6%.

Правительство не будет продлевать мораторий на штрафы за задержку ввода жилья. Правительство РФ не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря поручил не продлевать мораторий. «Такое решение мы уже приняли», – сказал Мишустин.

Минфин РФ не станет ужесточать условия ухода зарубежных компаний. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью ТАСС. По его словам, формального ужесточения правил не планируется, на практике же подходы стали более строгими, прежде всего в части определения выплат иностранному участнику за отчуждаемый актив. Теперь необходимо более детально обосновывать такие элементы, как поддержка программного обеспечения или поставки комплектующих, добавил замминистра финансов.

Роскомнадзор пригрозил WhatsApp1 блокировкой. Мессенджер WhatsApp1 (принадлежит Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в России) продолжает нарушать законодательство России, сообщили РБК в Роскмонадзоре. «В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp1. Постепенная деградация звонков в WhatsApp1 была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении.

Рост ВВП России за три года приблизился к 10%. Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России за последние три года ожидается на уровне около 10%. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства также отметил, что уровень государственного долга России остается одним из самых низких среди развитых государств.

Путин расширил порядок прохождения военной службы на лиц без гражданства. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым внесены изменения в порядок прохождения военной службы и расширен круг лиц, на которых распространяются соответствующие нормы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно указу, положения, ранее касавшиеся только иностранных граждан, теперь распространяются также на лиц без гражданства.

В 26 российских регионах переломили тенденцию на падение рождаемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Среди лидеров Магаданская, Ленинградская и Калининградская области и Мордовия. «Конечно, пока рано говорить о переломе трендов рождаемости, но мы с вами понимаем, что это не быстрый процесс», — сказала она (цитата по ТАСС).

«Телемост» от «Яндекса» запустил звонки по адресной книге. «Яндекс 360» перезапустил приложение «Телемост». Теперь пользователи могут звонить контактам напрямую из адресной книги, сообщили в компании.