🎄 Обзор новостей: опубликован проект РСВ с отчетности за 1 квартал 2026 года, цена бутерброда с черной икрой — 656 руб., холодец опасен

Опубликован проект РСВ с отчетности за 1 квартал 2026 года. Субъектам МСП для которых будут действовать пониженные взносы придется заполнять Приложение 3.1. В котором будем указывать код плательщика — 1(обрабатывающие производства), код 2 — если из перечня Правительства. Кроме того, изменятся штрих-коды, порядок заполнения и форматы расчета.

Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве в армию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов. Согласно указу, призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет на военную службу будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 г. Количество призывников составит 261 000 человек. Указ вступает в силу с 1 января 2026 г.

Утвержден перечень отраслей для применения единого пониженного тарифа страховых взносов. Правительство РФ утвердило перечень отраслей для применения пониженных тарифов страховых взносов, в список вошли в том числе направления, приоритетные для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). «Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином России перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. В список вошли отрасли, приоритетные для поддержки МСП и развития экономики страны», — говорится в материалах на сайте Минфина. Льготу смогут применять организации МСП, работающие в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.

Селлеры пожаловались, что Ozon одобряет возвраты товаров без их согласия. Продавцы Ozon в очередной раз обратились в Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру с жалобами на политику площадки, в связи с тем что Ozon стал в одностороннем порядке принимать решения о возврате товаров. Авторы обращений просят провести межведомственную проверку действий менеджмента компании и рассмотреть вопрос о применении мер антимонопольного реагирования. Они также предлагают исключить из оферты пункты, позволяющие маркетплейсу принимать решения о возвратах без согласия продавца и привести логистику «в соответствие с принципами прозрачного рынка».

Каждый третий россиянин назвал уход с работы главным успехом года. Почти треть (29%) участников опроса hh.ru рассказали, что в этом году ушли из компаний, «с которыми не сложились отношения», и не жалеют об этом. Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере опрошенных, особенно у женщин и молодежи 18–24 лет, приводит ТАСС результаты исследования.

Фадеев предложил создать новый единый учебник по экономике. Советник президента, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за создание нового единого учебника по экономике. Создание такого учебника назрело давно, но с выходом указа президента №809 (о традиционных ценностях) его необходимость «перешла в разряд государственных задач», пишет Фадеев в своей статье «Учебник экономики» для №3 журнала «Государство», который выпускается РАНХиГС.

Forbes назвал самых молодых миллиардеров, заработавших самостоятельно. Трое 22-летних сооснователя стартапа для найма и обучения ИИ-моделей в сфере разработки искусственного интеллекта вошли в рейтинг 40 миллиардеров до 40 лет Forbes. Они являются самыми молодыми миллиардерами в мире, заработавшими свое состояние самостоятельно, отмечает журнал. Состояние Адарша Хиремата, Брендана Фуди и Сурьи Мидхи оценивается в $2,2 млрд. По данным Forbes, в октябре частные инвесторы оценили их стартап Mercor в $10 млрд. Самым молодым долларовым миллиардером является 20-летний наследник состояния немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim Йоханнес фон Баумбах. Его состояние оценивается в $5,8 млрд.

Названы самые востребованные профессии в 2026 году. Разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и дата-сайентисты будут самыми востребованными профессиями в 2026 году, считают эксперты.

В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники. Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили сделать парковку бесплатной с 31 декабря по 10 января по всей стране. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение к министру транспорта РФ Андрею Никитину.

ВЦИОМ: россияне прочитали в среднем девять книг за год. Всего в 2025-м 62% россиян прочитали хотя бы одну книгу. Наиболее высокие показатели чтения зафиксированы среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — в среднем 13 книг в год, а также среди опрошенных с высшим образованием — 11 книг. 7% россиян прочитали за год 30 книг и более, а 4% опрошенных — 50 книг и более, еще 2% респондентов отметили, что за год прочитали свыше 100 книг.

Россияне назвали травмы, которых они опасаются на зимних курортах. Среди рисков, с которыми можно столкнуться во время отдыха на зимних курортах, большинство россиян (68%) опасаются травм во время катания на лыжах, сноуборде или тюбинге, следует из опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel. В тройку рисков вошли вероятность поскользнуться и получить травму (45%), а также опасность заболеть из-за переохлаждения (41%).

Подсчитана цена бутерброда с черной икрой в России. Один бутерброд с черной икрой (10 гр.) к новогодним праздникам в 2025 году будет стоить 656 рублей. При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 13 023 рубля. Самым дорогим ингредиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 12 662 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб — в 78 рублей.

Диетологи предупредили об опасности холодца. Традиционный холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их избыточное потребление грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ и суставов. Такому традиционному новогоднему блюду, как холодец, лучше предпочесть заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.