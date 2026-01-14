Госдума не запрещает что-то, а «просто убирает все лишнее»

Аттракцион безумных новостей стартовал после новогодних каникул. Госдума восьмого созыва начала свою последнюю весеннюю сессию. Расскажем, о чем отдохнувшие депутаты говорили на открытии.

На данный момент в законодательном портфеле Госдумы 1078 проектов, из которых 845 находятся на стадии подготовки к первому чтению, 231 — ко второму и два — к третьему. Так что, коллеги, нам точно не дадут скучать до лета. Готовимся морально.

Что обсуждали депутаты в Госдуме после праздников

Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на поддержке семей с детьми, сделать все возможное для «защиты людей от мошенников», взять на особый контроль реализацию поручений президента в части демографии и продолжать развивать межпарламентские связи с дружественными странами.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к смене социально-экономического курса и напомнив об альтернативном проекте бюджета от Компартии.

«Мир уважает только сильных и организованных, а победа возможна лишь при смене социально-экономического курса. Без новой финансово-экономической политики, без концентрации ресурсов на развитии страны, науки, образования и промышленности невозможно обеспечить ни победу, ни суверенитет», — подчеркнул он в Telegram.

Зюганов призвал депутатов лично ознакомиться с опытом народных предприятий — в Марий Эл, Орловской области и других регионах. По его словам, именно эти коллективы показали наивысшую эффективность, социальную устойчивость и качество жизни работников: бесплатное образование, доступную медицину, полные социальные гарантии.

Сергей Миронов высказался за улучшение налоговой системы и напомнил о решительном подходе партии к отмене пенсионной реформы, результаты которой, по его мнению, оказались неудовлетворительными.

«Будем добиваться изменений в пенсионной системе. Наша цель-максимум – возвращение прежнего пенсионного возраста. Кроме того, «Справедливая Россия» настаивает на ежеквартальной индексации пенсий по реальной инфляции, на дополнительных выплатах пенсионерам и предпенсионерам – эти инициативы также в списке приоритетных на сессию», — сообщил Миронов в свое тг-канале.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев призвал коллег «сделать жизнь людей спокойнее», а завершающую сессию созыва — временем, когда Госдума не запрещает что-то, а «просто убирает все лишнее».

«Людей уже не удивит, если кто-то из депутатов предложит ввести налог на налог. А вот что реально людей удивит и порадует — если не запретят ни одну соцсеть и будет меньше штрафов и других запретов»,— пояснил он свою мысль.

А вместо запретов, по мнению Нечаева, палате нужно сосредоточиться на вопросах технологического развития, роботизации и искусственного интеллекта.

Как вам такое начало, коллеги?