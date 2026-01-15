💥Обзор новостей: инфляция ускорилась на фоне повышения НДС, ГД будет обсуждать острые инициативы в закрытом режиме, Минфину отдадут части полномочий ФНС по майнингу

Годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,27% на фоне повышения НДС. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации». На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%, передает Интерфакс. « За период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% н/н на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС (c 20% до 22%)», — говорится в обзоре. « На продовольственные товары цены с 1 по 12 января изменились на 1,40%, в том числе на плодоовощную продукцию на 7,88%, на остальные продукты питания — на 0,92%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,74%, в секторе наблюдаемых услуг — 1,81%», — отмечают в министерстве.

В Госдуме рассмотрят передачу Минфину части полномочий ФНС по майнингу. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому Министерству финансов предлагается передать полномочия в сфере майнинга, которые в настоящее время возложены на Федеральную налоговую службу. А именно — полномочия по контролю и надзору за соблюдением ряда требований, предусмотренных 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». Речь идет о требованиях, предъявляемых к майнинг-пулам и их организаторам, к майнерам, к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг. Также это касается требований о предоставлении майнерами информации о добытой криптовалюте и других требований, которые могут быть установлены.

Володин попросил депутатов Госдумы обсуждать острые инициативы в закрытом режиме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам различные их инициативы сначала обсуждать в закрытом режиме, и уже после этого рассказывать о них публично и вносить соответствующие законопроекты в нижнюю палату. Также парламентариям рекомендовали следить за своим поведением на пленарных заседаниях, поскольку их снимают фотокорреспонденты.

Сумму родового сертификата предлагают увеличить почти в три раза. Сумму родового сертификата в России нужно увеличить до 33 тысяч рублей, считает глава комиссии Общественной Палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Стоимость родового сертификата в 2025 году составляла 12 000 рублей.

Реестр цифровых платформ будет запущен ко 2 ноября 2026 года. Минэкономразвития планирует запустить на своем сайте реестр посреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г. Правила для реестра будут действовать до 2032 г., а включение платформы в него возможно как по инициативе уполномоченного органа, так и по заявлению самой компании, следует из проекта постановления.

Отчет правительства будет готов к концу февраля. Отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают «Ведомости». Ранее он планировался на 25 марта. Все волнующие депутатов темы могут обсуждаться с министрами на заседании профильных комитетов и на встрече председателя правительства с фракциями, сказал он.

В новогодние каникулы аренда жилья подешевела в девяти российских мегаполисах. Медианная ставка по всем мегаполисам в этот период незначительно уменьшилась на 0,4% и составила 35 000 руб. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс.Аренды», с которыми ознакомился «Ведомости. Город». Лидером по снижению цены на аренду стал Ростов-на-Дону: по сравнению с концом декабря 2025 г. она упала на 2,8% и составила 31 000 руб. Заметно дешевле арендное жилье также стало в Красноярске (–2% и 28 000 руб.), в Москве (–1,7% и 90 000 руб.), в Челябинске (–1,4% и 26 000 руб.) и в Самаре (–1,3% и 32 000 руб.). Меньше, чем на процент стоимость аренды снизилась в Санкт-Петербурге (–0,9% и 45 000 руб.), Екатеринбурге (–0,9% и 35 000 руб.), Перми (–0,9% и 30 000 руб.) и Нижнем Новгороде (–0,5% и 37 000 руб.).

ФАС проверит цены на тепличные овощи у крупнейших производителей. ФАС России запросила данные у крупнейших производителей овощей защищенного грунта, чтобы оценить ситуацию с рыночными ценами. Об этом сообщили в ведомстве. Информацию об объемах производства и реализации, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта должны предоставить компании из групп «Рост», «Эко-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». После анализа сведений служба при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

Минобрнауки России обновило порядок приема в вузы в 2026 году. В текущем году россияне смогут подать заявление на прием в вуз через портал «Госуслуги», а также в приемной комиссии или по почте. При этом больше нельзя использовать для этого информационные системы вуза. Кроме того, в России квота на целевое обучение будет формироваться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Абитуриенты должны будут заключать договор не позже чем на начало учебного года. Они смогут это сделать электронно, через приложение «Госключ» или обратиться к заказчику напрямую.

Мошенники в Москве забрали у 16-летней школьницы более 5 млн рублей. Они позвонили девушке, представившись сотрудниками доставки, и выманили у нее код из смс, сообщили на сайте столичного главка МВД РФ. После того, как аферисты узнали код, они отправили жертве уведомление, что ее аккаунт на государственном портале взломан. В сообщении был указан номер телефона якобы для решения этой проблемы, школьница позвонила мошенникам. Ее также убедили, что от ее имени был осуществлен перевод денежных средств запрещенной в России организации. Аферисты призвали подростка к сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием. Она показала мошенникам обстановку в квартире, где находился сейф. Злоумышленники за четыре дня подобрали код от него, затем девушка передала 2,6 млн руб. курьеру для «декларирования». Затем она передала таксисту ювелирные украшения матери. Общий ущерб составил более 5 млн руб.

Домашних животных обяжут чипировать и ставить на учет. Такой законопроект поддержал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании 14 января. Процедура учета будет проходить бесплатно, но траты на маркировку питомцев возложены на их владельцев.