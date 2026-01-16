💥Обзор новостей: запретят крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами, принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости уточнят, WhatsApp заблокирую в 2026

Бизнес столкнулся со сложностями с получением банковских гарантий. Для заключения контрактов по выигранным торгам предприниматели переводят собственные средства заказчику в качестве обеспечения. У бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ) из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Особенно остро предприниматели столкнулись с этой проблемой в конце прошлого года. БГ используются в качестве одной из ключевых обеспечительных мер для заключения контрактов в рамках 44-ФЗ (регулирует государственные и муниципальные закупки) и 223-ФЗ (касается закупок компаний с госучастием). По словам собеседников, в прошлом году существенно выросло количество раскрытий БГ (выплаты банками сумм обеспечения, указанных в гарантиях), что вынудило банки ограничить или даже приостановить выдачу.

Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами. Министерство финансов РФ предложило запретить государственную регистрацию сделок с наличными деньгами между физическими и юридическими лицами, если их сумма превышает 5 млн руб. за операцию или 50 млн руб. в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект ведомства. В пояснительной записке к документу отмечается, что проект направлен на ограничение использования наличных средств неустановленного происхождения в безналичном обороте. Принятие инициативы затронет в первую очередь крупные сделки с недвижимостью и предприятиями.

КС постановил уточнить принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости. При определении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при мене недвижимости ссылаться на те же нормы закона, которые применяются при сделках купли-продажи или наследования, не допустимо. Это следует из постановления Конституционного суда, в котором такой подход признан противоречащим Конституции России. Текущая версия Налогового кодекса не содержит однозначного ответа, с какой именно суммы взимать НДФЛ при мене недвижимости.

Бывает, что для этих целей используется ст. 214.10 НК, которая описывает подход к определению налоговой базы при других сделках с недвижимостью — купли-продажи или наследования. Возможность использовать эту же норму и для сделок мены недвижимости обосновывают ст. 567 ГК. В ней говорится, что к договору мены применяются те же правила, что и к купле-продаже, если это не противоречит существу мены. Использование норм ст. 214 НК к сделкам мены недвижимости, объясняемое ст. 567 ГК, не соответствует Конституции России, в случаях, если мена совершается не в предпринимательствах целях, пояснил КС.

Тренды налогового контроля и риски 2026. Четвертый выпуск подкаста «Налоговое утро»! Обсуждаем, каким будет налоговый контроль 2026 году и на какой бизнес ФНС обратит особое внимание. «Клерк» продолжает серию подкастов «Налоговое утро». В новом выпуске вы узнаете, чего ждать от налоговиков в 2026 году, зачем им оценивать компании по списку критериев и выдавать результаты вашим контрагентам, что заинтересует проверяющих в операциях физлиц. Все подкасты «Клерка» можно слушать в Apple Podcasts. Яндекс Музыке, в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева и на других платформах. Также в комментариях мы ждем ваше мнение о новом формате налоговых новостей и пожелания к следующим выпускам!

Минфин разъяснил ситуацию с программой семейной ипотеки. Семейная ипотека продолжает действовать в России, ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Об этом заявили в Минфине РФ. «Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях», – сообщили в министерстве. В ведомстве уточнили, что отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы «какое-то время», информацию об этом в Минфине призвали уточнять в банках. 15 января в Т-банке объявили, что кредитная организация планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов. Позже Россельхозбанк также объявил о приостановке приема заявок на семейную ипотеку.

Госзатраты на выдворение мигрантов из РФ в 2025 году достигли 830 млн рублей. За январь – ноябрь 2025 г. регионы запросили 828,5 млн руб. на приобретение билетов для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства. Сумма почти сопоставима с дефицитом бюджета Ингушетии на 2026 г., который составляет 870 млн руб., следует из закона о республиканском бюджете. Госзакупки на приобретение проездных документов увеличились почти на 30% по сравнению с 2024 г. Тогда за 11 месяцев субъекты запросили 639,1 млн руб.

В Госдуме выразили уверенность в полной блокировке WhatsApp1 в 2026 году . В России WhatsApp1 (входит в Meta1, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) будет полностью заблокирован в 2026 году, такое мнение озвучил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов из фракции ЛДПР.

В Думе оценили судьбу Telegram в России словами «можно не беспокоиться». Полная блокировка мессенджера Telegram в России не ожидается, так как он активно взаимодействует с властями страны, заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», — ответил депутат на вопрос о продолжении работы мессенджера в России.

Нефтегазовые доходы упали в прошлом году до минимума с 2020 года. В 2025 г. общий объем нефтегазовых доходов (НГД) снизился почти на 24% год к году и составил 8,48 трлн руб. (11,131 трлн руб. за 2024 г.), следует из данных Минфина. Это оказалось на 177 млрд руб. меньше, чем запланировано сентябрьскими поправками к бюджету на 2025 г. (ожидалось 8,654 трлн руб.). Дополнительные НГД за прошлый год резко сократились – они были на уровне 84,1 млрд руб. против 1,3 трлн руб. в 2024 г. Минфин прогнозировал еще меньший объем – 78,3 млрд руб. Такую динамику ведомство объясняло снижением средней цены на российскую нефть.

Путин заявил о деградации обстановки в мире. Международная обстановка деградирует, заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Он отметил, что десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета. Дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю, добавил Путин.

Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств в России. Минпромторг поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов. «Это один из элементов повышения производительности, – подчеркнул чиновник. – У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов». Алиханов уточнил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») уже заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации. Вторая очередь будет завершена в 2027 г., добавил он. «По сути, это полный перевод под темное производство», – рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Умерла предполагаемая дочь певца Фредди Меркьюри. Предполагаемая дочь певца, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом Биби, умерла в возрасте 48 лет. Причиной стал рак позвоночника, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление семьи умершей. О существовании дочери Меркьюри стало известно в 2025 г. Этот факт раскрыла писательница Лесли Энн Джонс в книге «С любовью, Фредди».