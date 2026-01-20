Что изменилось в едином пособии с 2026 года

Что такое единое пособие на детей

Единое пособие на детей — это государственная выплата, объединившая с 1 января 2023 года несколько ранее существовавших детских пособий: при беременности — если встать на учет до 12 недели, и пособие на детей от рождения до 17 лет.

Единое пособие назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе:

для беременных за основу берется минимум для трудоспособного населения.

для детей — установленный на ребенка.

С 1 января 2026 года в России меняются условия назначения единого пособия на детей и беременных женщин. Главное нововведение — требование к минимальному доходу семьи.