Что изменилось в едином пособии с 2026 года

Что такое единое пособие на детей
Единое пособие на детей — это государственная выплата, объединившая с 1 января 2023 года несколько ранее существовавших детских пособий: при беременности — если встать на учет до 12 недели, и пособие на детей от рождения до 17 лет.
Единое пособие назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе:
для беременных за основу берется минимум для трудоспособного населения.
для детей — установленный на ребенка.
С 1 января 2026 года в России меняются условия назначения единого пособия на детей и беременных женщин. Главное нововведение — требование к минимальному доходу семьи.
МРОТ для единого пособия в 2026 году
Для единого пособия в 2025 году действовало правило: все совершеннолетние члены семьи должны иметь доход не менее 4 МРОТ. МРОТ в 2025 году составлял 22 440 руб.
С 2026 года МРОТ увеличили, теперь он равен — 27 093 руб. И с 1 января 2026 года минимальный доход для назначения единого пособия на детей и беременных женщин повысили с 4 до 8 МРОТ за 12 месяцев расчетного периода. Проверка по 8 МРОТ будет обязательным фильтром для всех трудоспособных взрослых в семье при назначении пособия.
Расчетный период для единого пособия — 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть: если вы подаете заявление в январе 2026 года, то будут учитывать период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года.
Прожиточный минимум в 2026 году
С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум в России подняли до 18 939 руб. на душу населения. По сравнению с 2025 годом, рост составит примерно 1 206 руб., то есть около 6,8%.
На региональном уровне власти могут устанавливать свои значения прожиточного минимума, но они не должны быть ниже федерального показателя.
Ниже — таблица изменения федерального ПМ:
Категория
2025 год
2026 год
Изменение
На душу населения
17 733 руб.
18 939 руб.
+ 1 206 руб.
Трудоспособное население
19 329 руб.
20 644 руб.
+ 1 315 руб.
Дети
17 201 руб.
18 371 руб.
+ 1 170 руб.
Пенсионеры
15 250 руб.
16 288 руб.
+ 1 038 руб.
Доход для единого пособия в 2026 году
При оценке права на единое пособие по-прежнему учитывается среднедушевой доход семьи за 12 месяцев до месяца, предшествующего обращению.
Какие доходы учитываются при оценке нуждаемости
Какие доходы не учитываются для единого пособия
зарплаты, премии, денежные довольствия, плату за услуги до вычета НДФЛ
прошлые ежемесячные пособия беременным
пенсии и пособия
ежемесячные пособия неработающим по уходу за ребенком до полутора лет
стипендии
ежемесячные выплаты до трех лет
алименты
прошлые ежемесячные выплаты с трех до семи и с восьми до 17 лет на того же ребенка
проценты по вкладам
выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и гражданами с инвалидностью первой группы с детства
доходы от продажи и аренды имущества
региональные выплаты на детей с 18 до 23 лет
доходы от авторской деятельности, самозанятости и патента
вычеты НДФЛ
Правило нулевого дохода
Правило нулевого дохода — это порядок, при котором пособие назначается только тем семьям, где родители не имеют заработок и объективные уважительные причины для его отсутствия.
К уважительным причинам относятся
уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе
уход за ребенком до 3 лет
уход за инвалидом, пожилым или тяжелобольным членом семьи
очное обучение до 23 лет
лишение свободы и три месяца после
временная нетрудоспособность, длительное лечение или реабилитация, подтвержденные листком нетрудоспособности
безработица и учет в Центре занятости населения (учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе)
служба в армии и три месяца после
Увеличится ли единое пособие, если его назначили в прошлом году
Да, единое пособие увеличится. Выплата увеличится автоматически, даже если ее назначили в прошлом году. Подавать заявление на перерасчет не нужно.
Пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий: пособие за январь перечислят в феврале, за февраль — в марте.
Первую выплату в повышенном размере с учетом индексации за январь вы получите в феврале.
Подробно условия оплаты труда разберем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь рассчитывать зарплату, налоги и страховые взносы, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.
Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Как оформить единое детское пособие в 2026 году
Для получения объединенного детского соцпособия в 2026 году потребуется подать одно заявление. Самый простой и быстрый способ подачи заявки на назначение единого пособия — через портал Госуслуги.
Также можно обратиться в СФР лично (через клиентскую службу), либо отправить документы по почте. Также можно обратиться за деньгами в МФЦ.
Для подачи заявления потребуются: паспорт заявителя и второго родителя; свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке или разводе при наличии, сведения о доходах, документы, подтверждающие отсутствие доходов в расчетном периоде, реквизиты карты или счета.
Начать дискуссию