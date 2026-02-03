💥Обзор новостей: гражданства лишат за отказ родителя встать на воинский учет, алкоголизм — основание для лишения прав, цифровой профиль будет у всех мигрантов

Детей иностранцев лишат гражданства РФ за отказ родителя встать на воинский учет. Это возможно, если ребенок получил российское гражданство по волеизъявлению нарушителя. Уточнения вошли в обновленную версию соответствующего законопроекта. При этом гражданства не будут лишать детей, получивших его по рождению, а также в случаях, когда второй родитель является гражданином России. Законопроект уточняет, что человек, лишенный гражданства за отказ от постановки на воинский учет, сможет снова подать заявление о приеме в гражданство не ранее чем через три года.

У каждого мигранта в России должен быть цифровой профиль, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы в каждый конкретный момент <...> можем сказать: он находится там-то, он работает на стройке, например, или он отдыхает. И по истечении срока пребывания он убывает», – заявил Медведев в интервью ТАСС, Reuters и WarGonzo. По его словам, этот принцип уже реализуется во внедряемой программе цифрового профиля.

В УК появится новая статья об ответственности для иностранных банков. Министерство финансов подготовило поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность и контроль за деятельностью иностранных банков на территории России. В частности авторы инициативы предлагают добавить новую статью об уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации, назначенной в филиал иностранного банка – 195.1 УК РФ. Правительненная комиссия по законопроектной деятельности 2 февраля на заседании одобрила этот проект, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.

В ГД призвали привязать рост тарифов ОСАГО к росту средней зарплаты в регионе. Группа депутатов думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направила письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением привязать темпы повышения тарифов ОСАГО к росту средней зарплаты в регионе. Депутаты отметили, что сейчас стоимость страхового полиса определяется базовой ставкой и совокупностью коэффициентов, включая территориальный. Так, по словам парламентариев, в декабре 2025 года Банк России повысил территориальные коэффициенты вдвое для Новосибирской области и Ингушетии, мотивируя это высокой убыточностью и риском мошенничества, из-за чего ОСАГО стало практически вдвое дороже.

Суд признал алкоголизм основанием для лишения водительских прав. Вологодский районный суд лишил водителя прав из-за «появившейся алкогольной зависимости», пишет РАПСИ со ссылкой на суды Волгоградской области. Лишение прав произошло после того, как мужчину поставили на учет у врача-нарколога в 2025 г. У него установили алкогольную зависимость, в связи с чем прокуратура подала иск в суд для лишения его водительских прав.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за плохую уборку снега во дворах. В связи с этим законопроектом предлагается установить штрафы за несвоевременное удаление снега, наледи и сосулек с крыш, козырьков, входных групп, лестниц, тротуаров и внутридворовых проездов на уровне: для должностных лиц — 40-80 тыс. руб.;

для юридических лиц — 200-500 тыс. руб.

Если из-за бездействия УК был причинен вред здоровью легкой или средней тяжести, штрафы предлагается повысить:

для должностных лиц — до 100-200 тыс. руб.;

для юридических лиц — до 600-900 тыс. руб.

Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам. Предостережения получили: АНО ВО «Московский международный университет», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», ЧОУ ВО «Институт международных связей», НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия», ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства», НОУ ВО «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова», ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», НОУ ВО «Уральский институт коммерции и права», ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте».

Россия стала крупнейшим экспортером куриных лапок в Китай в 2025 году, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Китай закупил в России 109 000 т продукции почти на $327 млн. В натуральном выражении поставки выросли на 10% по сравнению с 2024 годом, в денежном – на 5%. Россия заняла первое место среди экспортеров куриных лапок на китайский рынок, обогнав Бразилию ($326 млн). В пятерку ведущих поставщиков также вошли Таиланд ($219 млн), США ($69 млн) и Белоруссия ($33 млн).

Штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Московской области продлено до 6 февраля, сообщили на сайте Гидрометцентра России. Рабочая неделя в столице будет морозной. В выходные дни морозы начнут ослабевать и пойдет снег.

Афганистан сообщил о росте числа туристов из России. Афганистан фиксирует постепенное увеличение числа туристов из России. Государства работают над развитием туристического направления, сообщил посол страны в РФ Гуль Хасан. «С 2021 г., после установления полного контроля исламского эмирата над всей территорией Афганистана и обеспечения устойчивой безопасности, в страну прибывают туристы не только из России, но и из различных регионов мира, и их число постепенно увеличивается», – сказал дипломат.

В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты. Он представляет собой букву Б на кириллице, через нижнюю половину которой проведена горизонтальная черта, символизирующая «устойчивость, равновесие и стабильность».