Зарплата в 2026 году: сколько хотят получать бухгалтеры

Спрос на бухгалтеров начал расти в связи с поправками в НК еще перед новогодними праздниками. Теперь даже малый бизнес, который раньше обходился без услуг бухгалтера, озаботился поиском грамотного специалиста. Вакансий много, но почти под каждой комментарий: «Бухгалтеров недооценивают!». Так сколько же должны сейчас получить бухгалтеры?

От чего зависит зарплата бухгалтера?

Зарплата бухгалтера зависит от профессиональных навыков и опыта работы. Кроме этого доход бухгалтера определяется рядом факторов.

Факторы, влияющие на зарплату бухгалтера Должность Главный бухгалтер зарабатывает больше, чем бухгалтер II категории Опыт работы Опытные бухгалтеры зарабатывают больше, чем тем, кто только делает первые шаги в профессии. Сфера деятельности организации Бухгалтер по расчету заработной платы крупной девелоперской компании получает больше, чем его коллега в общепите Участок бухгалтерии Бухгалтер по ВЭД получает больше. чем коллега по заработной плате Регион компании В столичных регионах и городах миллионниках заработки всего выше

Средняя зарплата бухгалтеров, которую предлагают работодатели в 2026 году?

В таблице мы собрали данные о средней зарплате специалистов в разных городах России:

Город Средняя зарплата Главный бухгалтер Бухгалтер Москва От 90 тыс от 60 тыс Санкт-Петербург От 90 тыс от 40 тыс Казань От 70 тыс от 35 тыс Екатеринбург От 70 тыс от 35 тыс Новосибирск От 60 тыс от 30 тыс Тюмень От 60 тыс от 20 тыс Краснодар От 60 тыс от 20 тыс

Бухгалтер и уборщица: ответственность разная, а зарплата одинаковая?

Разброс по оплате довольно большой. И требования работодателей к соискателю разные. Вот пример вакансии, которая вызвала шквал негативных эмоций у бухгалтеров в Telegram-канал Бух.Джоб.

Обязанности:

Организация и ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством

Подготовка и представление регулярной финансовой отчетности, расчет налогов, подготовка и сдача налоговой отчетности, (ОСНО, УСН).

Контроль за правильностью отражения первичных документов в 1С, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, выявление отклонений и предложение мер по их устранению.

Контроль и координация операционных бухгалтеров, постановка и контроль выполнения задач

Обеспечение соответствия бухгалтерского учета и отчетности действующему законодательству, а также внутренним стандартам и процедурам компании

Предоставление руководству компании консультаций по финансовым вопросам, рекомендации по оптимизации финансовых процессов, снижению налоговой нагрузки и улучшению финансовых результатов.

Подготовка ответов на запросы контролирующих органов

Работа в СРМ системе, с рабочими чатами.

Требования:

Опыт работы не менее 5 лет

Знания бухгалтерского и налогового законодательства и других нормативных актов. Умение работать с различными системами налогообложения (ОСНО, УСН, ПСН)

Навыки проведения анализа ФХД, составления и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, учет активов, основных средств, лизинга и финансовых обязательств.

Умение планировать и организовывать рабочие процессы и время, анализировать информацию, нести ответственность за результаты своей деятельности, честность, порядочность, улыбчивость и любовь к своему делу.

За такой объем компания предлагает оплату от 30000 до 50000. Но работать надо удаленно и до 4-х часов в день (с условием быть на связи с 9:00 до 18:00). Бухгалтеры сравнили такое предложение высококлассному специалисту с оплатой уборщице.

Вот другой пример вакансии, который также вызвал у бухгалтеров недоумение.

Многие компании еще явно не осознали, что в 2026 году бухгалтер не просто человек отправляющий отчеты, а важный член команды, который отвечает за сохранность всего бизнеса. Так сколько же в среднем должны получать бухгалтеры — «на все руки мастера» сейчас?

Сколько в среднем должен получать универсальный бухгалтер в 2026 году? Анонимный опрос От 60 тыс От 70 тыс От 80 тыс От 90 тыс Больше 100 тыс Больше 150 тыс Проголосовали 32 человека

Просим всех принять участие в опросе!