💥Обзор новостей: маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму, уменьшилось число удаленщиков, компанию Бакальчука признали банкротом

В России уменьшилось число удаленщиков. Российские компании массово заставляют сотрудников ходить в офис. Доля компаний с удаленкой снизилась с 39 до 35% за полгода, а в 75% компаний доля таких сотрудников не превышает 10% штата, следует из исследования SuperJob. Чаще всего удаленный формат встречается в Москве: о наличии таких сотрудников сообщили 43% опрошенных работодателей. В Санкт-Петербурге показатель немного ниже и составляет 36%, в других регионах — 31%. Чаще возможность удаленной работы предоставляет крупный бизнес: среди компаний со штатом более 1 тыс. человек удаленная работа есть у 37%, тогда как среди организаций с численностью до 100 сотрудников — у 26%.

Маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму. На выборах в Госдуму в 2026 г. возможности маркетплейсов могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России» (ЕР). О том, что такой вариант обсуждается, «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента (АП). Подобный проект нацелен на коллективное формирование образа будущего страны, уточняет один из собеседников, и получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки» могут быть внедрены в ленту потребителя – в корзину можно будет «положить» не только товары, но и «социальные опции» – школы, благоустройство, инфраструктура – все, что хочет видеть избиратель. Потребителю, добавившему карточки в корзину, будут предложены розыгрыши и промокоды. И только после этого появится связка с «народной программой» ЕР и мотив мобилизации на очное и дистанционное голосование в сентябре.

Кабмин одобрил поправки о введении системы борьбы с серым импортом. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Основная задача СПОТ – пресечение уклонения от уплаты налогов за товар, импортируемый в Россию из стран ЕАЭС. Пока система будет действовать только в отношении перевозок автомобильным транспортом. Как следует из документа, основанием для провоза товаров через российскую границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки – электронной отметки в виде матричного штрихового кода. Она будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа, предназначенного для уплаты налогов за эту продукцию.

Правительство одобрило упрощенный перевод сельхозземель под агротуризм. Земельные участки сельхозназначения, которые не относятся к сельскохозяйственным угодьям, можно будет в упрощенном порядке переводить в земли рекреационного назначения для строительства и использования объектов сельского туризма. Речь идет о гостевых домах, туристических комплексах и других объектах для приема туристов. Такой законопроект при условии доработки одобрила 10 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Суд признал банкротом компанию Бакальчука «ВБ девелопмент». Это следует из картотеки суда. Инициатором банкротного производства выступило ООО «Центр инженерного сопровождения компаний», подавшее соответствующее заявление в суд 17 октября 2025 г. Кредитор требовал признать «ВБ девелопмент» банкротом из-за задолженности по договору на услуги строительного контроля и технического надзора. По данным материалов дела, компания выполняла такие работы при строительстве объектов девелопера, но услуги за август–октябрь 2024 г. оплачены не были. Сумма требований составила 11,3 млн руб.

В Госдуме задумались о способах снижения преступности в интернете. За последние четыре года количество преступлений, совершенных детьми с помощью интернета, выросло более чем в два раза. Такие данные обнародовали представители МВД. В министерстве считают, что бороться с этой преступностью нужно с помощью специальных центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где с трудными подростками работают воспитатели. В Минпросвещения призывают к «унификации психолого-педагогических подходов» в школах, в Минцифры — к широкому распространению доступа родителей и детей к психологической помощи онлайн. Эксперты предложили последовать заграничному примеру, ограничив детям доступ в соцсети. В Госдуме намерены рассмотреть все эти предложения, чтобы понять, как именно необходимо менять законодательство.

Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы и детские сады из-за БПЛА. В Сочи действует режим беспилотной опасности поэтом школьникам и студентам лучше оставаться дома до его отмены. С такой просьбой обратился к жителям города мэр Сочи Андрей Прошунин.

В столице больше недели пользователи массово жалуются на проблемы со связью. Проблемы в работе мобильного интернета и голосовой связи в Москве возникали с 3 по 10 марта, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Жалобы поступали на нестабильную работу операторов «большой четверки»: МТС, «МегаФона», «Т2 Мобайл» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Ряд пользователей при этом указывали, что у них работают сайты из так называемого белого списка сервисов.

Виталий Милонов собрался на новый депутатский срок. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, известный резонансными высказываниями и неоднозначными инициативами, собирается принять участие в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты и баллотироваться в IX созыв нижней палаты парламента.

Штраф до 15 тысяч рублей грозит россиянам за оставленный возле квартиры мусор. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.

В торгцентрах Москвы стало меньше заведений с японской, русской и грузинской едой. Рестораторы сфокусировались на открытии заведений других направлений: выросло количество точек общепита с узбекской, турецкой и гавайской кухней.