Обзоры новостей

💥Обзор новостей: маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму, уменьшилось число удаленщиков, компанию Бакальчука признали банкротом

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • В России уменьшилось число удаленщиков. Российские компании массово заставляют сотрудников ходить в офис. Доля компаний с удаленкой снизилась с 39 до 35% за полгода, а в 75% компаний доля таких сотрудников не превышает 10% штата, следует из исследования SuperJob. Чаще всего удаленный формат встречается в Москве: о наличии таких сотрудников сообщили 43% опрошенных работодателей. В Санкт-Петербурге показатель немного ниже и составляет 36%, в других регионах — 31%. Чаще возможность удаленной работы предоставляет крупный бизнес: среди компаний со штатом более 1 тыс. человек удаленная работа есть у 37%, тогда как среди организаций с численностью до 100 сотрудников — у 26%.

  • Маркетплейсы могут задействовать на выборах в Госдуму. На выборах в Госдуму в 2026 г. возможности маркетплейсов могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России» (ЕР). О том, что такой вариант обсуждается, «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента (АП). Подобный проект нацелен на коллективное формирование образа будущего страны, уточняет один из собеседников, и получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки» могут быть внедрены в ленту потребителя – в корзину можно будет «положить» не только товары, но и «социальные опции» – школы, благоустройство, инфраструктура – все, что хочет видеть избиратель. Потребителю, добавившему карточки в корзину, будут предложены розыгрыши и промокоды. И только после этого появится связка с «народной программой» ЕР и мотив мобилизации на очное и дистанционное голосование в сентябре.

  • Кабмин одобрил поправки о введении системы борьбы с серым импортом. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Основная задача СПОТ – пресечение уклонения от уплаты налогов за товар, импортируемый в Россию из стран ЕАЭС. Пока система будет действовать только в отношении перевозок автомобильным транспортом. Как следует из документа, основанием для провоза товаров через российскую границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки – электронной отметки в виде матричного штрихового кода. Она будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа, предназначенного для уплаты налогов за эту продукцию.

  • Правительство одобрило упрощенный перевод сельхозземель под агротуризм. Земельные участки сельхозназначения, которые не относятся к сельскохозяйственным угодьям, можно будет в упрощенном порядке переводить в земли рекреационного назначения для строительства и использования объектов сельского туризма. Речь идет о гостевых домах, туристических комплексах и других объектах для приема туристов. Такой законопроект при условии доработки одобрила 10 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

  • Суд признал банкротом компанию Бакальчука «ВБ девелопмент». Это следует из картотеки суда.

    Инициатором банкротного производства выступило ООО «Центр инженерного сопровождения компаний», подавшее соответствующее заявление в суд 17 октября 2025 г. Кредитор требовал признать «ВБ девелопмент» банкротом из-за задолженности по договору на услуги строительного контроля и технического надзора. По данным материалов дела, компания выполняла такие работы при строительстве объектов девелопера, но услуги за август–октябрь 2024 г. оплачены не были. Сумма требований составила 11,3 млн руб.

  • В Госдуме задумались о способах снижения преступности в интернете. За последние четыре года количество преступлений, совершенных детьми с помощью интернета, выросло более чем в два раза. Такие данные обнародовали представители МВД. В министерстве считают, что бороться с этой преступностью нужно с помощью специальных центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где с трудными подростками работают воспитатели. В Минпросвещения призывают к «унификации психолого-педагогических подходов» в школах, в Минцифры — к широкому распространению доступа родителей и детей к психологической помощи онлайн. Эксперты предложили последовать заграничному примеру, ограничив детям доступ в соцсети. В Госдуме намерены рассмотреть все эти предложения, чтобы понять, как именно необходимо менять законодательство.

  • Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы и детские сады из-за БПЛА. В Сочи действует режим беспилотной опасности поэтом школьникам и студентам лучше оставаться дома до его отмены. С такой просьбой обратился к жителям города мэр Сочи Андрей Прошунин.

  • В столице больше недели пользователи массово жалуются на проблемы со связью. Проблемы в работе мобильного интернета и голосовой связи в Москве возникали с 3 по 10 марта, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Жалобы поступали на нестабильную работу операторов «большой четверки»: МТС, «МегаФона», «Т2 Мобайл» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Ряд пользователей при этом указывали, что у них работают сайты из так называемого белого списка сервисов.

  • Виталий Милонов собрался на новый депутатский срок. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, известный резонансными высказываниями и неоднозначными инициативами, собирается принять участие в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты и баллотироваться в IX созыв нижней палаты парламента.

  • Штраф до 15 тысяч рублей грозит россиянам за оставленный возле квартиры мусор. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.

  • В торгцентрах Москвы стало меньше заведений с японской, русской и грузинской едой. Рестораторы сфокусировались на открытии заведений других направлений: выросло количество точек общепита с узбекской, турецкой и гавайской кухней.

  • Африка намерена добиться от Британии компенсации за рабство. Члены Африканского союза намерены подать в международные суды иски против бывших колониальных держав в связи с многовековым рабством и имперской политикой, пишет The Telegraph.

    По данным издания, юристы занимаются разработкой планов по обращению в Международный суд ООН (МС ООН) с требованием вынести решение по рабству, как «историческому преступлению».

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

265 подписчиков1 297 постов

