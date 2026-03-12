💥Обзор новостей: инвесторы нашли налоговый казус в бумагах компаний-банкротов, дети мигрантов после 18 лет обязаны покинуть РФ, может появиться легальный обмен крипты

Инвесторы пожаловались Минфину на налоговый казус в бумагах компаний-банкротов. Ассоциация розничных инвесторов обратилась в Минфин по вопросу начисления налогов для частных инвесторов при ликвидации компании, выпускавшей акции, облигации или ЦФА.

В документе ассоциация обращает внимание на то, что при ликвидации компании инвесторы несут убытки по принадлежащим им ценным бумагам. Однако в НК прямо не урегулирован порядок учета затрат на покупку ценных бумаг при ликвидации компании для расчета НДФЛ.

При ликвидации компании выпущенные ею ценные бумаги либо просто списываются со счета инвестора, либо списываются на эмиссионный счет эмитента, если бумага изначально учитывалась в Национальном расчетном депозитарии. Из-за этого инвестор, купивший ценную бумагу на организованном рынке ценных бумаг, фактически не имеет возможности сальдировать убыток от ликвидации (банкротства) эмитента с доходами от иных операций на организованном рынке ценных бумаг.

Комитет ГД одобрил обязанность детей мигрантов в 18 лет выехать из России. Дети трудовых мигрантов после 18 лет будут обязаны покинуть Россию или оформить патент. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов должны будут выехать из страны в течение 30 дней после достижения совершеннолетия, если у них нет законных оснований для пребывания. Альтернативой станет оформление собственного патента на работу. Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.

Песков: Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить российские законы. Мессенджер Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Продавцы и владельцы ПВЗ «Яндекс маркета» пожаловались на взлом личных кабинетов. Мошенники входят в личный кабинет ПВЗ и удаленно оформляют возвраты ранее купленных товаров на крупные суммы, не возвращая товар в сам пункт. В итоге маркетплейс выставляет владельцу точки претензии за якобы утраченные товары или несвоевременную отгрузку.

В России может появиться легальный рынок обмена криптовалют. Банк России рассматривает возможность разрешить банкам и брокерским компаниям осуществлять криптовалютные операции на основе их действующих лицензий. Об этом в ходе встречи с кредитными организациями 5 марта сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что при этом должна быть выстроена соответствующая система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Законопроект планируют внести в Госдуму уже на этой неделе, его принятие ожидается в весеннюю сессию.

Ученые сообщили о возможном падении метеорита на побережье Черного моря. В ночь на 12 марта над акваторией Черного моря, предположительно, разрушился и упал метеорит, сообщила в телеграм-канале пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вакцины от рака могут включить в ОМС уже в 2026 году. В России расширят программу бесплатного оказания медицинской помощи, добавив в нее вакцины от рака. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава РФ. Изменения могут начать действовать уже в 2026 г.