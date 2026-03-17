НДС-2026: что делать, если доход «подскочил» в середине года
Казалось бы, 2025 год прошел спокойно, доход в лимиты уложился — можно выдохнуть. Но налоговая считает иначе: если в 2026 году выручка резко пошла вверх, обязанность платить НДС может возникнуть прямо посреди года.
Здесь часто возникает путаница. Эксперты ФНС разъясняют: если доходы за 2025 год были меньше 20 млн рублей, но в течение 2026 года сумма превысила этот порог, обязанность платить НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Пример для понимания: Доход за 2025 год — 18 млн рублей. В апреле 2026 года доход с начала года достиг 25 млн рублей. С января по апрель НДС не платится, а с 1 мая обязанность уже возникает.
«Важный нюанс: первая декларация по НДС будет подаваться по итогам второго квартала, поскольку отчитываться нужно ежеквартально», — рекомендует Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Еще один важный момент: ИП на УСН + ПСН суммируют доходы по обоим режимам для определения порога 20 млн рублей. При этом по патенту считаются фактические доходы, а не потенциально возможные.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию