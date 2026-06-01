Семейная налоговая выплата в 2026 году: что должен знать бухгалтер

Уже с сегодняшнего дня, 1 июня 2026 года, можно подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Бухгалтерия не назначает выплату за сотрудника, но работники приходят с вопросами именно к бухгалтеру. Работники спрашивают, кому положена выплата, как ее получить, какие доходы учитываются и нужно ли брать справку у работодателя. Готовые ответы в статье.

Что такое семейная налоговая выплата

С 1 июня 2026 года СФР начнут прием заявлений на новую меру поддержки — ежегодную семейную налоговую выплату. Эта программа, которую также называют налоговым кешбэком, позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Для получения выплаты необходимо подать заявление в СФР. Это можно сделать лично в клиентской службе и МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги». Образец заявления доступен для скачивания по ссылке.

Благодаря этому кэшбэку семьи смогут фактически снизить ставку НДФЛ с 13% до 6%. Чтобы получить выплату, семьи должны иметь двух и более детей. При этом среднедушевой доход в этих семьях не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. Расчет производится по формуле: НДФЛ по ставке 13% минус НДФЛ по сниженной ставке 6% = 7% от дохода — годовая семейная налоговая выплата для этого родителя.

Для бухгалтера это тема на стыке личных финансов сотрудника и зарплатной отчетности.

Роль работодателя

Что делает работодатель Что не делает работодатель Корректно удерживает и отражает НДФЛ Не принимает решение о праве на выплату Выдает справки о доходах по запросу Не рассчитывает итоговую выплату за госорган Исправляет ошибки в персональных данных Не собирает личные документы семьи

Что проверить бухгалтеру

Персональные данные сотрудников в кадровой и зарплатной системе. Заявления на стандартные вычеты на детей. Подтверждающие документы по детям, единственному родителю, ребенку-инвалиду. Корректность удержания и перечисления НДФЛ. Отражение доходов в 6-НДФЛ и справках о доходах. Корректировки за прошлые периоды. Нет ли задолженности по алиментам.

Типовые вопросы сотрудников

Вопрос сотрудника Как отвечать бухгалтеру Мне положена выплата? Право определяет уполномоченный орган. Бухгалтерия может пояснить только данные по доходам и НДФЛ. Нужно ли подавать заявление работодателю? Нет, оформление идет не через работодателя, а СФР. Можно ли получить справку о доходах? Да

Связь с НДФЛ

Сотрудники часто воспринимают выплату как пособие, но для бухгалтера важна налоговая логика. Если у работника был небольшой официальный доход или НДФЛ удерживался не весь год, сумма может отличаться от ожиданий.

Например, сотрудник часть года был в отпуске по уходу, работал неполное время или недавно устроился. В таких случаях бухгалтеру лучше объяснять принцип расчета, а не обещать конкретный результат.

Самозанятые, ИП на УСН без НДФЛ, безработные — не формируют базу для такой выплаты, даже если формально есть семья и дети. Поэтому на выплату претендовать не могут.

Как подготовить памятку для сотрудников

От чего зависит семейная выплата? От:

годового дохода родителей, с которого платился НДФЛ по ставке 13%;

числа детей и среднего дохода на каждого члена семьи;

регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Какие доходы не учтут при расчете? Не включают: материнский капитал, разовые адресные выплаты региона или муниципалитета, выплаты при рождении ребенка, единовременные пособия при постановке на учет и т. п. А также доходы, освобожденные от НДФЛ — подарки в пределах лимита, часть страховых выплат.

Работодатель оформляет семейную налоговую выплату? Нет, работодатель не назначает выплату. Его зона ответственности — корректные сведения о доходах, НДФЛ и вычетах.

Можно ли вернуть налог, если уже оформили вычеты? Оформление налоговых вычетов не влияет на право семейной налоговой выплаты.

Когда нужно подать заявление в СФР? Срок подачи заявления установлен с 1 июня по 1 октября следующего года.

Подавать заявление необходимо каждый год или можно подать его один раз? Выплату назначают автоматически не автоматически. Каждый год необходимо подавать с соцфонд заявление, по итогам проверки будут принимать решение о выплате.

Вывод

Семейная налоговая выплата в 2026 году станет массовой темой для сотрудников. Лучший подход для работодателя — заранее проверить НДФЛ и вычеты, подготовить памятку и разделить зоны ответственности.