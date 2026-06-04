Правительство перегнуло палку с налоговой нагрузкой на малый бизнес — мнение эксперта

Министр финансов Антон Силуанов во время ПМЭФ заявил, что налоговые изменения не привели к избыточному давлению на бизнес. Правительство не перегнуло палку с налогами, об этом говорят показатели бюджета. Эксперты с таким мнением не согласны. По мнению Людмилы Ганичевой, налоговая база скоро начнет сжиматься из-за банкротств, ухода в серую зону.

Показатели исполнения федерального бюджета России за январь - май свидетельствуют, что в вопросе налоговых изменений власти не перегнули палку. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ. По его словам, динамика исполнения федерального бюджета за первые пять месяцев 2026 года демонстрирует устойчивый рост налоговых поступлений.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — цитируют его слова ТАСС.

Эта новость вызвала шквал негодования среди пользователей «Клерка». Собственники бизнеса и бухгалтеры утверждают, что повышение налогов может увеличить неплатежеспособность бизнеса и его устойчивость.

Комментарии на Клерк.ру

Комментарии на Клерк.ру

Мы попросили прокомментировать высказывание министра Людмилу Ганичеву, основателя аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованного аудитора, спикера МБМ, автора курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автора блога о налогах и финансовой грамотности, спикера конференции «Большой БухСтрим-2026»:

Людмила Ганичева, спикер «Большой БухСтрим-2026»

Заявление Антона Силуанова на ПМЭФ о том, что поступления НДС идут выше плана, не стало неожиданностью, ведь налоговая нагрузка на бизнес выросла в разы. Да, налоги растут быстрее статистики — это объективный факт. Но здесь важно понимать: за чей счет этот рост достигнут? За счет того, что люди стали больше зарабатывать, или за счет того, что бизнес (и малый, и крупный) перекладывает налоговую нагрузку на конечного потребителя через цены? Покупательная способность населения неуклонно падает, а потребительская корзина становится дороже. Повышение НДС с 20% до 22%. При текущем уровне инфляции, санкционного давления и потребности в бюджетных расходах это допустимая и даже логичная мера. Крупный бизнес, работающий на ОСНО, имеет механизмы компенсации — входной НДС к вычету, возможность переложить часть нагрузки в цену. Да, это неприятно, но это не фатально. Но вот с налоговой нагрузкой на малый бизнес, на мой взгляд, все же «перегнули». Почему? УСН изначально создавался как щадящий режим для малого бизнеса. Предприниматели выбирали «упрощенку», чтобы снизить налоговую и отчетную нагрузку и выйти из тени. Теперь их заставляют либо платить 5–7% от оборота без права на вычет, либо переходить на общий режим со ставкой 22%, но с вычетом. Для микробизнеса это часто означает налоговую нагрузку под 100% от реальной прибыли (у многих наценка — 5–7%).

Административная нагрузка тоже ложится на плечи предпринимателей. Выставление счетов-фактур, ведение книги покупок и продаж, заполнение деклараций, раздельный учет — все это ложится на плечи директора-бухгалтера-продавца в одном лице. Многие просто не потянут.

Наши клиенты, реальные производственные предприятия, уже сейчас принимают мучительные решения: сокращать персонал, продавать станки. А ведь это именно те, кто должен заниматься импортозамещением. «Не перегнули палку». Но палка в данном случае измеряется в рублях бюджета, а не в сохраненных рабочих местах, не в реальных зарплатах и покупательной способности. То, что НДС «идет выше плана», во многом обеспечено как раз за счет вовлечения малого бизнеса в этот налог и за счет роста конечных цен для потребителя. Но устойчив ли этот эффект? Думаю, через год-два мы увидим обратную динамику: налоговая база начнет сжиматься из-за банкротств, ухода в серую зону и падения спроса со стороны населения. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Ведь если малый бизнес будет закрываться, а население продолжит беднеть, то через некоторое время бюджет просто не с кого будет собирать даже повышенный НДС.

Согласны с экспертом? Пишите в комментариях!

Задавайте свои вопросы спикерам и общайтесь с другими участниками в Мах / Telegram