💥Обзор: для ПИФов налог на прибыль с пассивных доходов 15%, НДС на зарубежные онлайн-товары — 22%, ставку по семейной ипотеке привяжут к числу детей, МРОТ — 28,9 тыс

Для ПИФов — налог на прибыль с пассивных доходов 15%. «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас «Пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%.

Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.

Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО», — сказано в документе.