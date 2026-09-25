💥Обзор: для ПИФов налог на прибыль с пассивных доходов 15%, НДС на зарубежные онлайн-товары — 22%, ставку по семейной ипотеке привяжут к числу детей, МРОТ — 28,9 тыс
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на следующую трехлетку и изменениях в налогообложении:
Для ПИФов — налог на прибыль с пассивных доходов 15%. «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас «Пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%.
Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.
Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО», — сказано в документе.
Для зарубежных интернет-покупок на электронных площадках — НДС 22%. Минфин предложил установить налог на добавленную стоимость (НДС) по стандартной ставке 22% при «покупке товаров электронной трансграничной торговли». Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки — маркетплейсы.
Для посылок стоимостью до 200 евро — введут таможенный сбор 100 рублей. Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 руб. на товары для личного потребления стоимостью до €200, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Также предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С» до 35%.
Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года (по золоту – 20%).
Ставки по «Семейной ипотеке» составят от 2% до 12% с 1 октября. Министерство финансов России представило изменения в программе семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября. Ставку по семейной ипотеке привяжут к числу детей — чем их больше, тем меньше ставка. Срок, когда льготный процент будет действовать, ограничат 15 годами, указано в пресс-релизе ведомства. Размер ставки во всех регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, составит:
10% годовых с максимальной суммой кредита в 6 млн руб. для семей с одним ребенком, не достигшим семи лет;
8% годовых с максимальной суммой кредита в 8 млн руб. для семей с двумя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;
6% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с тремя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;
4% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с четырьмя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;
2% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет.
МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8%, до 28,9 тыс. рублей. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году увеличится на 6,8%, до 28,9 тыс. рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России.
В 2027 году совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 11%, следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2027–2029 годы Минэкономразвития. «Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2027 году на уровне 11%, в 2028 году — 8,6%, в 2029 году — 7,6%», — говорится в документе.
Единое пособие проиндексируют с 1 января на 6,8%. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируют проиндексировать с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, — с 1 января 2027 года на 6,8%, социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка — с 1 февраля по фактической инфляции, страховые пенсии — дважды с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии — с 1 апреля», — рассказал министр.
Минэкономики представило проект макропрогноза на 2027–2029 годы. В этом году ведомство ожидает роста ВВП на 0,6%, а затем его постепенного ускорения — с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м. Источниками роста, по словам министра Максима Решетникова, станут потребление, инвестиции и чистый экспорт.
Решетников спрогнозировал снижение инфляции до 4% к концу 2027 года. Министр экономического развития России Максим Решетников представил новый прогноз по инфляции и экономическому росту страны
ЦБ отмечает некоторое увеличение спроса на наличные. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХІІI Международном банковском форуме. «Увеличение спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом, макроэкономически. У нас и денежная масса растет. И у нас в структуре денежной массы действительно в предыдущие годы сильно упала доля наличных, потому что были очень привлекательные ставки у банков. Со снижением ставки у нас эта ситуация некоторым образом нормализуется. И в доле денежной массы доля наличных выросла немного», — отметила она.
ЦБ не видит проблем с банковской ликвидностью на рынке. Проблем с банковской ликвидностью на рынке нет, эта тема является «надуманной». Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на ХХІІI Международном банковском форуме.
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Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты