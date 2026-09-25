БСН 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Наталия Лукина
Общество
Читать 4 мин

💥Обзор: для ПИФов налог на прибыль с пассивных доходов 15%, НДС на зарубежные онлайн-товары — 22%, ставку по семейной ипотеке привяжут к числу детей, МРОТ — 28,9 тыс

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

491 просмотр201 открытие
66

  • Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на следующую трехлетку и изменениях в налогообложении:

    • Для ПИФов — налог на прибыль с пассивных доходов 15%. «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас «Пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%.

      Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.

      Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО», — сказано в документе.

    • Для зарубежных интернет-покупок на электронных площадках — НДС 22%. Минфин предложил установить налог на добавленную стоимость (НДС) по стандартной ставке 22% при «покупке товаров электронной трансграничной торговли». Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки — маркетплейсы.

    • Для посылок стоимостью до 200 евро — введут таможенный сбор 100 рублей. Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 руб. на товары для личного потребления стоимостью до €200, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.

    • Также предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С» до 35%.

    • Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года (по золоту – 20%).

  • Ставки по «Семейной ипотеке» составят от 2% до 12% с 1 октября. Министерство финансов России представило изменения в программе семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября. Ставку по семейной ипотеке привяжут к числу детей — чем их больше, тем меньше ставка. Срок, когда льготный процент будет действовать, ограничат 15 годами, указано в пресс-релизе ведомства. Размер ставки во всех регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, составит:

    • 10% годовых с максимальной суммой кредита в 6 млн руб. для семей с одним ребенком, не достигшим семи лет;

    • 8% годовых с максимальной суммой кредита в 8 млн руб. для семей с двумя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;

    • 6% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с тремя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;

    • 4% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с четырьмя детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет;

    • 2% годовых с максимальной суммой кредита в 10 млн руб. для семей с пятью и более детьми, хотя бы с одним ребенком младше семи лет.

  • МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8%, до 28,9 тыс. рублей. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году увеличится на 6,8%, до 28,9 тыс. рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России.

  • В 2027 году совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 11%, следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2027–2029 годы Минэкономразвития. «Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2027 году на уровне 11%, в 2028 году — 8,6%, в 2029 году — 7,6%», — говорится в документе.

  • Единое пособие проиндексируют с 1 января на 6,8%. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, планируют проиндексировать с 1 января 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, — с 1 января 2027 года на 6,8%, социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка — с 1 февраля по фактической инфляции, страховые пенсии — дважды с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии — с 1 апреля», — рассказал министр.

  • Минэкономики представило проект макропрогноза на 2027–2029 годы. В этом году ведомство ожидает роста ВВП на 0,6%, а затем его постепенного ускорения — с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м. Источниками роста, по словам министра Максима Решетникова, станут потребление, инвестиции и чистый экспорт.

  • Решетников спрогнозировал снижение инфляции до 4% к концу 2027 года. Министр экономического развития России Максим Решетников представил новый прогноз по инфляции и экономическому росту страны

  • ЦБ отмечает некоторое увеличение спроса на наличные. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХІІI Международном банковском форуме. «Увеличение спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом, макроэкономически. У нас и денежная масса растет. И у нас в структуре денежной массы действительно в предыдущие годы сильно упала доля наличных, потому что были очень привлекательные ставки у банков. Со снижением ставки у нас эта ситуация некоторым образом нормализуется. И в доле денежной массы доля наличных выросла немного», — отметила она.

  • ЦБ не видит проблем с банковской ликвидностью на рынке. Проблем с банковской ликвидностью на рынке нет, эта тема является «надуманной». Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на ХХІІI Международном банковском форуме.

  • Пятница!

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

316 подписчиков1 501 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
8
14.1K
B
buh121315
Комментарии
66
ГлавнаяПодписка