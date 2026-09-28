💥Обзор новостей: предложили ввести «базовый пенсионный доход», возврат товаров на маркетплейсах ограничат, в слове «звонит» изменят ударение

Решением накопившихся в российской пенсионной системе проблем должен стать базовый пенсионный доход — гарантированная выплата каждому, кто достиг пенсионного возраста, независимо от стажа и взносов. К такому выводу пришел старший научный сотрудник лаборатории исследования базового пенсионного дохода Института экономики РАН Игорь Захаров. Захаров предлагает заменить фиксированную выплату на базовый пенсионный доход (БПД), а страховую часть сохранить и начислять сверху. Размер БПД будет привязан к прожиточному минимуму пенсионера и расти вместе с ним. По расчетам Захарова на данных 2025 года, средняя пенсия при применении базового дохода выросла бы до 37 тыс. руб. — в полтора раза по сравнению с уровнем выплат при текущей системе. К июлю 2026 года средняя выплата неработающим пенсионерам составляла 25,8 тыс. руб., работающим — 23,8 тыс. руб., а прожиточный минимум пенсионера вырос до 16 288 руб. — при таких параметрах средняя пенсия с базовым доходом составила бы около 38 тыс. руб. Финансировать новую выплату автор предлагает не из страховых взносов Социального фонда, а из налоговых поступлений федерального бюджета.

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Минздрав расширил список методов лечения депрессии у взрослых. «Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации: электропунктура, <...> электронейростимуляция головного мозга, <...> ультрафильтрация крови», — следует из обновленного стандарта. Также в списке указаны акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.

Ударение в слове «звонит» в будущем изменится. Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и начнет падать на первый слог, однако назвать точный период, когда это произойдет, невозможно​, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. «Скорее всего, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых "звОнит" — кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах. И здесь очень важно уточнить, что ведь в языке все измеряется немножко другими единицами времени. Сто лет для языка — это один миг», — сказал Пахомов.

В России почти в 15 раз увеличили штраф за каждого незаконно выловленного рака. Размер возмещения ущерба за незаконный вылов речных раков увеличили в России почти в 15 раз — с 115 до 1688 руб. за каждого. «Внести в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, <...> следующие изменения: <...> дополнить позицией «раки» — 1688 руб.», — говорится в постановление правительства.

Закупать продукты к новогоднему столу эксперты советуют уже сейчас. Несмотря на то, что до Нового года осталось еще более трех месяцев, часть продуктов к новогоднему столу можно начать приобретать уже сейчас. Это позволит в будущем и сэкономить свое время, и избежать очередей в магазинах. В пресс-службе Роскачества отметили, что купить можно макаронные изделия, сахар, крупы, муку, мед, чай, какао, кофе, консервы, растительное масло, а также некоторые виды орехов и сладостей.

В России с 2027 года хирургам хотят разрешить оказывать медпомощь вне больниц. В России с 2027 г. хирургам планируют разрешить оказывать помощь не только в медицинских организациях, следует из проекта приказа Минздрава РФ. Согласно документу, специалисты смогут работать непосредственно по месту вызова бригады скорой помощи и в транспортном средстве во время медицинской эвакуации. Кроме того, помощь по профилю «хирургия» планируется оказывать в том числе в рамках паллиативной медицинской помощи. На должность врача-хирурга смогут назначать специалиста, соответствующего квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам по специальности «хирургия», утвержденным приказом Минздрава.