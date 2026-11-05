Возрастная дискриминация при приеме на работу: штрафы для работодателей и советы соискателям 50+

Почему бухгалтеры — в зоне особого риска

Казалось бы, бухгалтерия — одна из тех профессий, где опыт ценится выше молодости и амбиций. Но на практике именно бухгалтеры и финансисты старшего возраста сталкиваются с эйджизмом едва ли не чаще других специалистов.

Дело в стереотипах, которые прочно засели в головах HR и руководителей:

«Возрастной бухгалтер не освоит новую программу»;

«Не разберется в ЭДО и не будет работать с ИИ-сервисами»;

«Проще обучить молодого специалиста с нуля, чем переучивать».

Пример. Главный бухгалтер с опытом работы 22 года, разослал 40 резюме на вакансии финансового директора и главбуха. Пришло всего два приглашения на собеседования — и оба на позиции на 30% ниже его реальной квалификации и зарплатных ожиданий. При этом в резюме не указывался возраст, но дата окончания вуза — 1998 год — выдавала его с головой.