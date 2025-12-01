План подготовки к реформе УСН

Поправки приняли, пора готовиться. К чему? К изменениям, конечно!

План действий

1. Смиритесь с очевидным

Лимиты по УСН урезали втрое, а патент прижали к потолку в 20 млн рублей. Примите это как рабочую реальность.

2. Включайте калькулятор

Во что выльется новая налоговая нагрузка? Откройте Excel и сделайте простую табличку с двумя колонками: «сейчас» и «в 2026 году». Впишите выручку, затраты и налоги. Выключите эмоции - смотрите на цифры.

3. Определитесь со ставкой НДС

Тут не все так просто, как может показаться. Выбор зависит от ряда факторов. Например, чем больше у вас поставщиков с НДС, тем больше «за» в пользу стандартной ставки 22% (или льготной 10%). И это далеко не единственный момент, который нужно учитываться. Мы для клиентов проводим финансовое моделирование и помогаем выбрать систему налогообложения, взвешивая множество параметров.

4. Оцените отток клиентов

Просмотрите текущие договоры — нужно ли согласовать новые условия по НДС с клиентами? Приготовьтесь сообщить заказчикам о корректировке цен.

Составьте список. Укажите, кто точно согласится, а кто, возможно, начнёт торговаться. Чем будете аргументировать? Как будете удерживать клиентов?

5. Наведите порядок в учёте

Самое время уточнить у бухгалтера, как правильно организовать раздельный учёт. Отметьте, какие операции не облагаются НДС, чтобы не переплачивать.

6. Доработайте учётную политику

Это не за час решается. Дайте сейчас задачу бухгалтеру, а затем только останется утвердить обновлённый документ официально.

7. Проведите ревизию контрагентов

Свяжитесь с ключевыми партнёрами — арендодателями, провайдерами, логистами. Узнайте, как изменятся их тарифы после реформы НДС. Эти цифры пригодятся вам в расчётах из пункта №2.

Действуйте!