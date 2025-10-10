Может ли работодатель запретить говорить о зарплате?

Может ли быть зарплата тайной?

На уровне кассационных инстанций и некоторых апелляций я не нашёл ни одного судебного разбирательства по разглашению сотрудником своей зарплаты.

Посмотрим на сиутацию на уровне законодательства

Во-первых, в силу статьи 5 закона режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:

о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам.

Существует мнение, что система оплаты труда, условия труда и заработная плата не являются идентичными, поэтому такое ограничение не распространяется на заработную плату.

На мой взгляд, это мнение, как минимум, является спорным. К тому же приводит к абсурдному выводу: если долга по зарплате нет, то ограничений на коммерческую тайну нет, а если долг есть, то ограничение появляется (а если я просто считаю, что мне недоплатили рубль, могу всем рассказать об этом?).

Кроме того, вряд ли для работника будет являться очевидным, что этом могут быть разные понятия.

Полагаю, что привиденные положения закона являются уже весомым аргументом. В судебной практике суды часто ссылаются на данное положение закона, когда оценивают условия трудового договора, которыми работодатель что-то запрещает работнику.

Во-вторых, заработная плата относится к персональным данным конкретного работника. Работник – субъект персональных данных. Выглядит довольно сомнительным устанавливать ограничение на распространение персональных данных самим субъектом.

Тут ещё можно вспомнить, что указание размера заработной платы может потребоваться для получения кредита, получения пособий, налоговых вычетов. Установление такого запрета фактически лишает работника этих возможностей. Что уже является ограничением конституционных прав.