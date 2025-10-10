Может ли работодатель запретить говорить о зарплате?

Трудовым правом я занимался разве что с позиции оспаривания сделок в банкротстве – либо защищал трудовые выплаты от оспаривания, либо наоборот оспаривал их в пользу конкурсной массы.
Однако, я люблю иногда разобраться в чём-то новом для себя и усиленно копать. Решил узнать, как вопрос с заработной платой и запретом о разглашении её размера урегулирован в нашем праве.
Давайте разбираться вместе!
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.
Сделаю сразу оговорку: когда такие клиенты используют термин NDA – по факту имеется в виду режим коммерческой тайны.
Может ли быть зарплата тайной?
На уровне кассационных инстанций и некоторых апелляций я не нашёл ни одного судебного разбирательства по разглашению сотрудником своей зарплаты.
Посмотрим на сиутацию на уровне законодательства
Во-первых, в силу статьи 5 закона режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:
о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам.
Существует мнение, что система оплаты труда, условия труда и заработная плата не являются идентичными, поэтому такое ограничение не распространяется на заработную плату.
На мой взгляд, это мнение, как минимум, является спорным. К тому же приводит к абсурдному выводу: если долга по зарплате нет, то ограничений на коммерческую тайну нет, а если долг есть, то ограничение появляется (а если я просто считаю, что мне недоплатили рубль, могу всем рассказать об этом?).
Кроме того, вряд ли для работника будет являться очевидным, что этом могут быть разные понятия.
Полагаю, что привиденные положения закона являются уже весомым аргументом. В судебной практике суды часто ссылаются на данное положение закона, когда оценивают условия трудового договора, которыми работодатель что-то запрещает работнику.
Во-вторых, заработная плата относится к персональным данным конкретного работника. Работник – субъект персональных данных. Выглядит довольно сомнительным устанавливать ограничение на распространение персональных данных самим субъектом.
Тут ещё можно вспомнить, что указание размера заработной платы может потребоваться для получения кредита, получения пособий, налоговых вычетов. Установление такого запрета фактически лишает работника этих возможностей. Что уже является ограничением конституционных прав.
Пример из практики
Близкий случай: работодатель в трудовом договоре установил обязательство не устраиваться на работу в структуры конкурентов в течение срока действия трудового договора и одного года после увольнения.
Суд признал это нарушением свободы труда, так как ограничивает право работника свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Источник: Определение 1КСОЮ от 27.08.2024 № 88-28744/2024.
В-третьих, в Письме Роструда РФ от 24 мая 2022 г. № ПГ/11476-6-1 контролирующий орган выразил позицию, что обязать работника скрывать размер собственной зарплаты работодатель не вправе.
Когда работник должен соблюдать режим коммерческой тайны?
Что касается обязанности работника соблюдать режим коммерческой тайны в целом, в тех случаях, когда это реальная тайна.
Вот типичный пример из судебной практики.
Наличие в трудовом договоре обязанности работника по соблюдению режима коммерческой тайны не исключает обязанность работодателя по установлению мер по обеспечению режима коммерческой тайны.
Мало в трудовом договоре установить, что от работника требуется соблюдение коммерческой тайны. Необходимо ещё и ознакомить его со сведениями, которые эту тайну составляют, а также принять меры по её защите.
Я нашёл пример, когда сотрудник распространил клиентскую базу, но суд отметил, что работодатель сам виноват, что не использовал защиту для предотвращения такого распространения.
