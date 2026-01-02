Атолл попался на дроблении

Налоговая служба доначислила новосибирской ювелирной компании Атолл 286 миллионов рублей за уклонение от уплаты НДС.

Новосибирская налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку в отношении ООО "ТЦ "Атолл" за период 01.01.2019 - 31.03.2022

ФНС установила, что ООО "ТЦ "Атолл" осуществляло торговлю ювелирными изделиями под товарным знаком "АТОЛЛ", которые изготавливались ювелирными заводами (ООО "Новосибирский Ювелирный завод" и другими) по договорам, заключенным с обществом.

Имея потребность в приобретении облагаемого НДС сырья (аффинированных драгметаллов - золото в гранулах, слитках, полуфабрикаты золота), ООО "ТЦ "Атолл" в бухгалтерском и налоговом учете отразило операции по его приобретению у 16 организаций: ООО "ЮвелирКомплект", ООО "Аляска", ООО "Велес-Трейд", ООО "Элессар", ООО "Торгдрагмет", ООО "Ансата", ООО "АРТ Логистик", ООО "Максиголд", ООО "Изида", ООО "Лайт Голд", ООО "Феникс-Трейд", ООО "Голдмен", ООО "Мидас", ООО "ДМ-Строй", ООО "Армель", ООО "Кельма" (далее - спорные контрагенты).

Перечисленные организации согласно представленным на проверку документам в период 01.01.2019 - 31.03.2022 являлись основными поставщиками сырья для ООО "ТЦ "Атолл".

Инспекция в ходе проверки установила, что указанные организации являются аффилированной "группой компаний", которые не располагали условиями хранения драгоценных металлов (специализированными хранилищами), транспортом для инкассации и т.п., координировалась единым внешним центром (АП ДМ, ООО "Савитар").

Выводы налогового органа об отнесении спорных контрагентов к взаимозависимой "группе компаний" основаны на совокупности следующих признаков:

- одни и те же основные поставщики лома и аффинированных драгоценных металлов для всей "группы компаний";

- совпадающие IP-адреса по предоставлению в налоговые оргнф налоговой отчетности;

- сотрудники либо должностные лица "группы компаний" являлись членами АП ДМ;

- сотрудники либо должностные лица "группы компаний" получали доходы в различных организациях, входящих в "группу компаний";

- хранение и перевозку драгоценных металлов, а также оплату за аффинаж лома драгоценных металлов для данной "группы компаний" осуществляло ООО "Савитар" и ООО "Сфинкс Секьюр Лоджистикс" (ранее - ООО "Бринкс", которые также входят в группу взаимозависимых компаний;

- согласованность действий при сдаче уточненных налоговых деклараций по НДС за более ранние периоды (увеличение реализации и вычетов по контрагентам без фактической оплаты, формальная замена контрагентов".

Драгоценные металлы в рамках "площадки" фактически приобреталась у таких поставщиков, как ООО "ПЮДМ", ООО "Колибри", ООО "ЛОТ-КВП СКУПКА", ломбардов, не являющихся плательщиками НДС, и физических лиц без НДС, однако впоследствии, путем включения в книги покупок "круговым" способом аффилированных контрагентов, искусственно создавался НДС, реализуемый в адрес ООО "ТЦ "Атолл".

Денежные средства, в том числе перечисленные Обществом "техническим" контрагентам, далее через транзитные организации направлялись организациям, применяющим УСН и далее через их руководителей обналичивались.

По итогу проверки заводу доначислены налоги в общем размере 286 миллионов рублей, в том числе НДС в размере 143 млн. руб., налог на прибыль - 142 млн. руб., а также начислен штраф в размере 1,2 млн. руб.

Завод обжаловал в решение инспекции в суд, однако, суды признали выводы инспекции об использовании схемы уклонения от уплаты налогов обоснованными.

Источник: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2025 N 07АП-4942/2025 по делу N А45-22303/2024