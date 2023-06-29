Контрагент сваливается в банкротство? Какие сделки могут быть оспорены. На что обращаем внимание при заключении

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
Сегодня хочу подробнее остановиться на рисках, связанных с банкротством.
В моей практике было много случаев банкротства, защищала интересы как кредиторов, так и должников. Иногда банкротство инициируется кредитором.
И здесь цели и мотивы кредитора бывают разные. В большинстве случаев, должник готов был выполнить все свои обязательства, если бы не заинтересованность сторон в его бизнесе или активе.
Процедура банкротства, хоть и стала проще, по-прежнему может привести к значительным убыткам для всех участников.
Главная линия (один из главных источников дохода в процедуре) в таких делах — оспаривание сделок. Если управляющий не обнаружил имущества у должника, основной способ пополнить конкурсную массу — оспаривание сделок. Под удар могут попасть любые операции за три года, предшествующие банкротству.
Первым делом управляющие ищут сделки по выводу активов и операции с аффилированными лицами.
Второе - рассматриваются сделки, совершенные не по рыночной цене. Такие ситуации подразумевают, что хотя сделка состоялась, цена была занижена.
Третьим пунктом идут сделки, которые могли привести к предпочтительному погашению обязательств одних кредиторов перед другими.
иногда некоторые управляющие оспаривают любые перечисления, отраженные в банковских выписках.
Будьте внимательны при выборе контрагентов. Я уже писала о проверках — используйте эти советы!
Но если без юридической помощи не обойтись- то вы знаете куда обратиться :-))
Если в вашем бизнесе были подобные ситуации - поделитесь в комментариях, по каким еще основаниям были оспорены сделки. Устояла ли сделка?
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