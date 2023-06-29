Контрагент сваливается в банкротство? Какие сделки могут быть оспорены. На что обращаем внимание при заключении

Сегодня хочу подробнее остановиться на рисках, связанных с банкротством.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Сегодня хочу подробнее остановиться на рисках, связанных с банкротством.

В моей практике было много случаев банкротства, защищала интересы как кредиторов, так и должников. Иногда банкротство инициируется кредитором.

И здесь цели и мотивы кредитора бывают разные. В большинстве случаев, должник готов был выполнить все свои обязательства, если бы не заинтересованность сторон в его бизнесе или активе.

Процедура банкротства, хоть и стала проще, по-прежнему может привести к значительным убыткам для всех участников.

Главная линия (один из главных источников дохода в процедуре) в таких делах — оспаривание сделок. Если управляющий не обнаружил имущества у должника, основной способ пополнить конкурсную массу — оспаривание сделок. Под удар могут попасть любые операции за три года, предшествующие банкротству.

Первым делом управляющие ищут сделки по выводу активов и операции с аффилированными лицами .

Второе - рассматриваются сделки, совершенные не по рыночной цене. Такие ситуации подразумевают, что хотя сделка состоялась, цена была занижена.

Третьим пунктом идут с делки, которые могли привести к предпочтительному погашению обязательств одних кредиторов перед другими .

иногда некоторые управляющие оспаривают любые перечисления, отраженные в банковских выписках.

Будьте внимательны при выборе контрагентов. Я уже писала о проверках — используйте эти советы!

Но если без юридической помощи не обойтись- то вы знаете куда обратиться :-))

Если в вашем бизнесе были подобные ситуации - поделитесь в комментариях, по каким еще основаниям были оспорены сделки. Устояла ли сделка?