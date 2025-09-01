Фиктивная налоговая миграция. Социальные сети

Ниже вопрос под №16, который был озвучен в налоговой при допросе на комиссии по легализации пониженной ставки 1 % по УСН.

Вопрос №16 на комиссии по легализации пониженной ставки 1 % по УСН

Тут налоговую при обвинении в фиктивной налоговой миграции интересует – рекламируете ли вы свои товары на местном рынке (в льготном регионе).

Налоговики прекрасно понимают, что реальный бизнес и его присутствие в регионе почти невозможно без каналов продаж коими являются социальные сети.

А как было бы неплохо, если бы налогоплательщик ответил на этот вопрос так-

«Я занимаюсь продажей мужских худи на ВБ и в качестве дополнительного канала продаж у меня есть группа VK с названием «Худи_08» и с помощью нее я пытаюсь реализовать товар для потребителей в Калмыкии».

ВАЖНО: здесь имеет значение – «создание канала продаж для местного потребителя с целью попыток реализаций отпускаемых товаров на местном рынке/регионе».

Местные каналы продаж/соц. сети – это и есть показатель бизнес присутствия в регионе, которое необходимо показать при обвинении в фиктивной налоговой миграции.

Про бизнес присутствие и стратегию защиты при обвинении в фиктивной налоговой миграции публикую в своем телеграм канале.

Конечно, такая группа в социальной сети должна иметь индекс «08» ну или «18» в зависимости, где налогоплательщик зарегистрирован.

Моделируем, если вы продаете на ВБ товары под наименованием «Вишенка», то у вас конечно должна быть соц. сеть «Вишенка_08» (если вы из Калмыкии).

Если вы проанализируете каналы продаж, соц. сети региональных предпринимателей, то увидите, что многие из них в названиях групп используют номерной индекс своего региона.

Ну например, если жители Калмыкии видят на просторах интернета «Корейская косметика 08» - понимают из какого региона этот магазин.

Почему написал этот пост?

Приходит ко мне на консультацию клиент с набором «купленных на авито» железобетонных инструментов.

Сам я понимаю, что он (клиент) уже 30-ый по счету арендатор в уже знакомой локации и сам он не может объяснить зачем ему все это, нет деловой цели.

Этим постом, хочу посеять мысль, что уже хватить пользоваться массовыми инструментами от них.

Если вы входите какую – то долевую/массовую историю – результат будет также «долевой» на всех. Они утащат вас за собой своими ошибками.

У вас есть гарантия, что ваш сосед по дому или аренде не обнальщик? дробленец?

Только индивидуальные инструменты, я бы сказал «бутиковые», «высокоинтеллектуальные».

Концовочка – создавайте «бутиковую», «hand made» инфраструктуру, ведь своей личной безопасностью и рисками не делятся и тогда все будет ок.

Александр Бугрушев, налоговый адвокат