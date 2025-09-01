Фиктивная налоговая миграция. Социальные сети
Ниже вопрос под №16, который был озвучен в налоговой при допросе на комиссии по легализации пониженной ставки 1 % по УСН.
Тут налоговую при обвинении в фиктивной налоговой миграции интересует – рекламируете ли вы свои товары на местном рынке (в льготном регионе).
Налоговики прекрасно понимают, что реальный бизнес и его присутствие в регионе почти невозможно без каналов продаж коими являются социальные сети.
А как было бы неплохо, если бы налогоплательщик ответил на этот вопрос так-
«Я занимаюсь продажей мужских худи на ВБ и в качестве дополнительного канала продаж у меня есть группа VK с названием «Худи_08» и с помощью нее я пытаюсь реализовать товар для потребителей в Калмыкии».
ВАЖНО: здесь имеет значение – «создание канала продаж для местного потребителя с целью попыток реализаций отпускаемых товаров на местном рынке/регионе».
Местные каналы продаж/соц. сети – это и есть показатель бизнес присутствия в регионе, которое необходимо показать при обвинении в фиктивной налоговой миграции.
Про бизнес присутствие и стратегию защиты при обвинении в фиктивной налоговой миграции публикую в своем телеграм канале.
Конечно, такая группа в социальной сети должна иметь индекс «08» ну или «18» в зависимости, где налогоплательщик зарегистрирован.
Моделируем, если вы продаете на ВБ товары под наименованием «Вишенка», то у вас конечно должна быть соц. сеть «Вишенка_08» (если вы из Калмыкии).
Если вы проанализируете каналы продаж, соц. сети региональных предпринимателей, то увидите, что многие из них в названиях групп используют номерной индекс своего региона.
Ну например, если жители Калмыкии видят на просторах интернета «Корейская косметика 08» - понимают из какого региона этот магазин.
Почему написал этот пост?
Приходит ко мне на консультацию клиент с набором «купленных на авито» железобетонных инструментов.
Сам я понимаю, что он (клиент) уже 30-ый по счету арендатор в уже знакомой локации и сам он не может объяснить зачем ему все это, нет деловой цели.
Этим постом, хочу посеять мысль, что уже хватить пользоваться массовыми инструментами от них.
Если вы входите какую – то долевую/массовую историю – результат будет также «долевой» на всех. Они утащат вас за собой своими ошибками.
У вас есть гарантия, что ваш сосед по дому или аренде не обнальщик? дробленец?
Только индивидуальные инструменты, я бы сказал «бутиковые», «высокоинтеллектуальные».
Концовочка – создавайте «бутиковую», «hand made» инфраструктуру, ведь своей личной безопасностью и рисками не делятся и тогда все будет ок.
Александр Бугрушев, налоговый адвокат
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию