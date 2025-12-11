Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам КИК
Если у вас есть доля в иностранной организации:
1. Определиться со статусом налогового резидентства в 2025 году
🔹налоговые резиденты РФ должны будут представить в налоговый орган Уведомление о КИК за 2025 год и приложить фин отчетность за 2024 фин период
🔹налоговые НЕрезиденты РФ освобождены от указанной выше обязанности
🔹если статус еще возможно скорректировать - оценить риски и последствия с учетом наличия зарубежного и российского доходов
ЕСЛИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА ВЫ — НАЛОГОВЫЙ РЕЗИДЕНТ РФ
2. Подготовить финансовую отчетность КИК за 2024 финансовый период с учетом следующих особенностей:
🔹 от штрафа за непредставление фин отчетности, освобождаются лица, в отношении которых введены санкции, а КИК включена в перечень "недружественных" стран
🔹допускается подготовка отчетности по МСФО
🔹отчетности КИК, зарегистрированных в недружественных странах - все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Украина, Лихтенштейн, Грузия и пр
⚠️должны сопровождаться аудиторским заключением
(Прим. По вопросу подготовки аудиторского заключения для отчетности КИК Вы можете написать по контактам в конце поста)
3. Определить размер прибыли КИК за 2024 фин период
Если прибыль превысила 10 млн руб, то возможны следующие варианты:
🔹определить возможность и целесообразность применения оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от налогообложения
✔️ выгодно, если планируется реинвестирование прибыли
⚠️"активная деятельность" КИК как основание для освобождения может быть заявлена к КИК, зарегистрированным в любой юрисдикции
⚠️ невозможно применение основания при критерию эффективной ставки для КИК из всех недружественных стран
🔹распределить дивиденды до конца 2025 года
✔️ставка НДФЛ на дивиденды составляет 13-15%
🔹сохранить нераспределенную прибыль КИК до конца 2025 года
✔️ ставка НДФЛ - 13-22%, НО
⚠️ выгодно, если налог у источника при выплате дивидендов не взымается, а ставка корпоративного налога близка к российской
🔹перейти на налог с фиксированной прибыли КИК за 2025 год
4. Выйти из КИК до 31 декабря 2025 года
Если в 2025 году КИК не распределяла дивиденды - подача уведомления о КИК за 2025 год НЕ потребуется
5. Лицам, которые впервые в 2025 году стали налоговыми резидентами РФ
🔹оценить размер прибыли за 2024 фин период
🔹в срок до 30 апреля 2026 года - представить Уведомление о КИК за 2025 год
🔹в срок до 1 марта 2026 года - представить Уведомление об участии в ИО
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию