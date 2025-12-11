Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам КИК

Рассказываем, какие важные отчеты и дела необходимо сделать владельцам КИК до конца года.

Если у вас есть доля в иностранной организации:

1. Определиться со статусом налогового резидентства в 2025 году

🔹налоговые резиденты РФ должны будут представить в налоговый орган Уведомление о КИК за 2025 год и приложить фин отчетность за 2024 фин период

🔹налоговые НЕрезиденты РФ освобождены от указанной выше обязанности

🔹если статус еще возможно скорректировать - оценить риски и последствия с учетом наличия зарубежного и российского доходов

ЕСЛИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА ВЫ — НАЛОГОВЫЙ РЕЗИДЕНТ РФ

2. Подготовить финансовую отчетность КИК за 2024 финансовый период с учетом следующих особенностей:

🔹 от штрафа за непредставление фин отчетности, освобождаются лица, в отношении которых введены санкции, а КИК включена в перечень "недружественных" стран

🔹допускается подготовка отчетности по МСФО

🔹отчетности КИК, зарегистрированных в недружественных странах - все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Украина, Лихтенштейн, Грузия и пр

⚠️должны сопровождаться аудиторским заключением

(Прим. По вопросу подготовки аудиторского заключения для отчетности КИК Вы можете написать по контактам в конце поста)

3. Определить размер прибыли КИК за 2024 фин период

Если прибыль превысила 10 млн руб, то возможны следующие варианты:

🔹определить возможность и целесообразность применения оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от налогообложения

✔️ выгодно, если планируется реинвестирование прибыли

⚠️"активная деятельность" КИК как основание для освобождения может быть заявлена к КИК, зарегистрированным в любой юрисдикции

⚠️ невозможно применение основания при критерию эффективной ставки для КИК из всех недружественных стран

🔹распределить дивиденды до конца 2025 года

✔️ставка НДФЛ на дивиденды составляет 13-15%

🔹сохранить нераспределенную прибыль КИК до конца 2025 года

✔️ ставка НДФЛ - 13-22%, НО

⚠️ выгодно, если налог у источника при выплате дивидендов не взымается, а ставка корпоративного налога близка к российской

🔹перейти на налог с фиксированной прибыли КИК за 2025 год

4. Выйти из КИК до 31 декабря 2025 года

Если в 2025 году КИК не распределяла дивиденды - подача уведомления о КИК за 2025 год НЕ потребуется

5. Лицам, которые впервые в 2025 году стали налоговыми резидентами РФ

🔹оценить размер прибыли за 2024 фин период

🔹в срок до 30 апреля 2026 года - представить Уведомление о КИК за 2025 год

🔹в срок до 1 марта 2026 года - представить Уведомление об участии в ИО

