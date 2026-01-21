Как продолжать использовать эффективную ставку для КИК, входящих в «черный список» ФНС РФ в 2026 году
📌 Если прибыль Вашей КИК в 2024 фин периоде превысила 10 млн руб, то владельцу КИК необходимо:
🔹или уплатить НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК по ставке 13-22%, что в некоторых случаях помогает сэкономить на НДФЛ
🔹 или заявить любое из возможных оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от НДФЛ, например, по критерию эффективной ставки местного корпоративного налога и оставить эту прибыль для будущего распределения в виде дивидендов
⚠️ С 2026 года этот критерий НЕЛЬЗЯ применять для КИК, зарегистрированных в юрисдикциях из нового "черного списка" ФНС РФ, в который включили страны ЕС, активно пользовавшиеся этим основанием ввиду высоких корпоративных налогов
📌 Что делать, если Вы всегда использовали "эффективную ставку"
⚠️ Напомню, что НДФЛ с нераспределенной прибыли можно уменьшать на корпоративный налог, уплаченный компанией - пп 1 ст 309.1 НК РФ
Таким образом, допустим,
🔹Юрисдикция КИК - Испания
🔹Доля участия - 100%
🔹Прибыль в 2024 году - 15 млн руб,
🔹Убытки прошлых лет - нет
🔹Дивиденды - нет
🔹Размер корпоративного налога - 25%
1️. Производим расчет НДФЛ с нераспределенной прибыли - убеждаемся, что НДФЛ - отрицательный
🔹определяем размер НДФЛ с учетом прогрессивной ставки 13-22%:
= 15 млн руб х (13-18%) = 2,502 млн руб
🔹определяем величину уплаченного компанией в Испании корпоративного налога в рублях по курсу на дату уплаты (здесь рассчитаем схематично)
= 15 млн руб х 25% = 3,750 млн руб
2️. Представляем в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ (в срок до 30 апреля 2026), в которой декларируем:
🔹НДФЛ по ставке 13-22%
🔹размер корпоративного налога в рублях по курсу на дату его оплаты компанией
⚠️прикладываем к декларации платежные поручения, подтверждающие размер уплаченного корпоративного налога
⚠️сальдирование НДФЛ с корпоративным налогом КИК осуществляется независимо от юрисдикции КИК, наличия СОИДН и включения ее в какие-либо "черные" списки - абз 2 п 11 ст 309.1 НК РФ
При отсутствии СОИДН платежные поручения должны быть заверены компетентным органом иностранного государства, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
Учесть возможно как федеральный, так и местный налог - об этом поясняла налоговая в своём письме от 31 мая 2018 г. N 03-12-11/2/37063.
📌 Таким образом, администрирование КИК с высоким корп налогом в 2026 году только усложнилось на представление 3-НДФЛ и документов об уплате корп налога
⚠️ выплата дивидендов в пределах 15 млн руб полностью освобождается от НДФЛ в РФ - п 66 ст 217 НК РФ
А если владение не 100%, а 25%
То
НДФЛ = 15 млн руб х 25% х (13-18%) = 510, 75 млн руб
Корпоративный налог = 15 млн руб х25% х 25% = 937,5 млн руб
Правильно?