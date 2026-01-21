Как продолжать использовать эффективную ставку для КИК, входящих в «черный список» ФНС РФ в 2026 году

📌 Если прибыль вашей КИК в 2024 фин периоде превысила 10 млн руб, то владельцу КИК необходимо совершить ряд действий.

📌 Если прибыль Вашей КИК в 2024 фин периоде превысила 10 млн руб, то владельцу КИК необходимо:

🔹или уплатить НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК по ставке 13-22%, что в некоторых случаях помогает сэкономить на НДФЛ

🔹 или заявить любое из возможных оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от НДФЛ, например, по критерию эффективной ставки местного корпоративного налога и оставить эту прибыль для будущего распределения в виде дивидендов

⚠️ С 2026 года этот критерий НЕЛЬЗЯ применять для КИК, зарегистрированных в юрисдикциях из нового "черного списка" ФНС РФ, в который включили страны ЕС, активно пользовавшиеся этим основанием ввиду высоких корпоративных налогов

📌 Что делать, если Вы всегда использовали "эффективную ставку"

⚠️ Напомню, что НДФЛ с нераспределенной прибыли можно уменьшать на корпоративный налог, уплаченный компанией - пп 1 ст 309.1 НК РФ

Таким образом, допустим,

🔹Юрисдикция КИК - Испания

🔹Доля участия - 100%

🔹Прибыль в 2024 году - 15 млн руб,

🔹Убытки прошлых лет - нет

🔹Дивиденды - нет

🔹Размер корпоративного налога - 25%

1️. Производим расчет НДФЛ с нераспределенной прибыли - убеждаемся, что НДФЛ - отрицательный

🔹определяем размер НДФЛ с учетом прогрессивной ставки 13-22%:

= 15 млн руб х (13-18%) = 2,502 млн руб

🔹определяем величину уплаченного компанией в Испании корпоративного налога в рублях по курсу на дату уплаты (здесь рассчитаем схематично)

= 15 млн руб х 25% = 3,750 млн руб

2️. Представляем в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ (в срок до 30 апреля 2026), в которой декларируем:

🔹НДФЛ по ставке 13-22%

🔹размер корпоративного налога в рублях по курсу на дату его оплаты компанией

⚠️прикладываем к декларации платежные поручения, подтверждающие размер уплаченного корпоративного налога

⚠️сальдирование НДФЛ с корпоративным налогом КИК осуществляется независимо от юрисдикции КИК, наличия СОИДН и включения ее в какие-либо "черные" списки - абз 2 п 11 ст 309.1 НК РФ

При отсутствии СОИДН платежные поручения должны быть заверены компетентным органом иностранного государства, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов

Учесть возможно как федеральный, так и местный налог - об этом поясняла налоговая в своём письме от 31 мая 2018 г. N 03-12-11/2/37063.

📌 Таким образом, администрирование КИК с высоким корп налогом в 2026 году только усложнилось на представление 3-НДФЛ и документов об уплате корп налога

⚠️ выплата дивидендов в пределах 15 млн руб полностью освобождается от НДФЛ в РФ - п 66 ст 217 НК РФ

———————————

@nazarov_tax