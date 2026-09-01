Когда начинает течь срок давности по субсидиарной ответственности

⏳ В споре о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на 153,3 млн рублей ключевым стал вопрос: с какого момента считать срок исковой давности.

⏳ В споре о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на 153,3 млн рублей ключевым стал вопрос: с какого момента считать срок исковой давности?

Налоговый орган утверждал, что должник использовался как техническое звено группы компаний: обязательства и налоговая нагрузка оставались на нем, а денежные потоки аккумулировались в других организациях.

⚖️ Три инстанции отказали в привлечении к ответственности, в том числе из-за пропуска срока исковой давности.

Налоговый орган настаивал на другом подходе: истинная цель предполагаемой схемы стала понятна значительно позже, в ходе других судебных споров. Поэтому именно с этого момента либо с даты открытия конкурсного производства следовало исчислять срок.

📌 По общему правилу субъективный срок для привлечения к субсидиарной ответственности начинает течь, когда заявитель узнал или должен был узнать о совокупности обстоятельств, необходимых для предъявления требования: контролирующем лице, его неправомерных действиях и недостаточности имущества должника.

В этом деле суды посчитали, что необходимые сведения появились у налогового органа раньше: о предполагаемых контролирующих лицах и их действиях ему было известно еще в 2020 году, а после включения требования в реестр в январе 2022 года он должен был установить и недостаточность имущества должника.

🔍 Теперь Верховному Суду предстоит определить, можно ли перенести начало срока на более поздний момент, если заявитель утверждает, что только впоследствии смог установить истинный характер действий контролирующих лиц.

📄 Дело № А19-18701/2021.

📩 В спорах о субсидиарной ответственности момент начала срока давности зависит от того, когда заявителю стала или должна была стать известна необходимая совокупность обстоятельств, а не только от даты банкротства компании.