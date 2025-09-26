📅А как мы будем отдыхать в 2026 году?

Официальные праздничные дни в 2026 г.

Вы знали, что в Китае в октябре аж 8 выходных подряд? 😮 Да-да, все благодаря Национальному дню образования Китая и Празднику середины осени! 🎆🥮

А как же мы будем отдыхать в 2026 году? 📅

Новогодний марафон! Самый длинный отдых ждет нас прямо на старте года! Мы сможем отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026. Целых 12 дней! 🎄🎉✨

Затем отдохнем с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. 🇷🇺

С 7 по 9 марта отметим Международный женский день. 💐🌸

Май порадует нас двумя блоками выходных:

С 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда. 🌼

И сразу следом с 9 по 11 мая — День Победы. 🎖

С 12 по 14 июня отдохнем в честь Дня России☀️

4 ноября — День народного единства. 🤝

И готовимся к новому году!

И, конечно, 31 декабря 2026 года — начало следующего новогоднего праздника! 🥳