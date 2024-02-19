Возможно ли узаконить взаимоотношения с фирмой-однодневкой через гражданско-правовой спор в суде. Позиция ВС

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СКЭС ВС РФ рассмотрит интересный случай

Фабула такая:

В отношении Общества проведена налоговая проверка.

Основанием для доначислений послужил вывод инспекции о неправомерном включении обществом в состав налоговых вычетов по НДС и в расходы, стоимости ТМЦ, а также выполненных работ, услуг по документам, оформленным от имени спорных контрагентов.

Решением Арбитражного суда и суда апелляционной инстанции в удовлетворении заявленного обществом требования отказано.

Постановлением суда округа принятые по делу судебные акты по эпизоду, связанному с доначислением НДС и налога на прибыль, по взаимоотношениям НП с одним из спорных к/а, отменены, заявление общества в указанной части удовлетворено.

Суд кассационной инстанции при отмене принятых судебных актов исходил из того, что реальность хозяйственных операций с названным контрагентом была установлена в рамках иного судебного дела, где Арбитражный суд, рассматривая иск общества к спорному к/а о взыскании задолженности с Общества за выполненные работы, дал соответствующую оценку взаимоотношениям сторон по договору, удовлетворив заявленный иск субподрядчика.

В решении по названному делу суд, проанализировав условия договора, исходил из того, что Обществом работы по договору приняты, обязанность по их оплате наступила, в связи с чем требование к/а о взыскании задолженности признал правомерным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Учитывая, что данные юридические лица являлись контрагентами по сделке, оцениваемой при проведении налоговой проверки, суд округа, сославшись на положения статьи 69 АПК, пришел к выводу об отсутствии у инспекции доказательств получения обществом ННВ по взаимоотношениям с к/а.

Не согласившись с судебным актом суда МИ ФНС обратилась в СКЭС ВС РФ с кассационной жалобой и указала:

  • установлен факт фиктивного документооборота

  • проверяемый НП обладал необходимыми ресурсами для самостоятельного выполнения спорных работ.

В этой связи вывод суда кассационной инстанции об обратном, основанный на решении суда по иному делу при рассмотрении гражданско-правового спора, не может иметь преюдициального значения при разрешении вопроса о фактах, связанных с оценкой действий налогоплательщика при уплате налогов.

Такой судебный акт имеет иной предмет и основание иска, оценка же налоговых последствий финансово- хозяйственных сделок производится налоговым органом в порядке, предусмотренном налоговым законодательством:

  • налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции.

  • представленный договор с контрагентом и другие документы не свидетельствуют о том, что налогоплательщиком в полной мере были выполнены условия заключенной сделки.

Изложенные МИ ФНС доводы заслуживают внимания, в этой связи кассационная жалоба вместе с делом подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ.

Будем ждать решения Верховного суда РФ по данному принципиальному делу!

Источник ТГ канал Proff Налог

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