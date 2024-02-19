Возможно ли узаконить взаимоотношения с фирмой-однодневкой через гражданско-правовой спор в суде. Позиция ВС

СКЭС ВС РФ рассмотрит интересный случай
Фабула такая:
В отношении Общества проведена налоговая проверка.
Основанием для доначислений послужил вывод инспекции о неправомерном включении обществом в состав налоговых вычетов по НДС и в расходы, стоимости ТМЦ, а также выполненных работ, услуг по документам, оформленным от имени спорных контрагентов.
Решением Арбитражного суда и суда апелляционной инстанции в удовлетворении заявленного обществом требования отказано.
Постановлением суда округа принятые по делу судебные акты по эпизоду, связанному с доначислением НДС и налога на прибыль, по взаимоотношениям НП с одним из спорных к/а, отменены, заявление общества в указанной части удовлетворено.
Суд кассационной инстанции при отмене принятых судебных актов исходил из того, что реальность хозяйственных операций с названным контрагентом была установлена в рамках иного судебного дела, где Арбитражный суд, рассматривая иск общества к спорному к/а о взыскании задолженности с Общества за выполненные работы, дал соответствующую оценку взаимоотношениям сторон по договору, удовлетворив заявленный иск субподрядчика.
В решении по названному делу суд, проанализировав условия договора, исходил из того, что Обществом работы по договору приняты, обязанность по их оплате наступила, в связи с чем требование к/а о взыскании задолженности признал правомерным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Учитывая, что данные юридические лица являлись контрагентами по сделке, оцениваемой при проведении налоговой проверки, суд округа, сославшись на положения статьи 69 АПК, пришел к выводу об отсутствии у инспекции доказательств получения обществом ННВ по взаимоотношениям с к/а.
Не согласившись с судебным актом суда МИ ФНС обратилась в СКЭС ВС РФ с кассационной жалобой и указала:
установлен факт фиктивного документооборота
проверяемый НП обладал необходимыми ресурсами для самостоятельного выполнения спорных работ.
В этой связи вывод суда кассационной инстанции об обратном, основанный на решении суда по иному делу при рассмотрении гражданско-правового спора, не может иметь преюдициального значения при разрешении вопроса о фактах, связанных с оценкой действий налогоплательщика при уплате налогов.
Такой судебный акт имеет иной предмет и основание иска, оценка же налоговых последствий финансово- хозяйственных сделок производится налоговым органом в порядке, предусмотренном налоговым законодательством:
налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции.
представленный договор с контрагентом и другие документы не свидетельствуют о том, что налогоплательщиком в полной мере были выполнены условия заключенной сделки.
Изложенные МИ ФНС доводы заслуживают внимания, в этой связи кассационная жалоба вместе с делом подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ.
Будем ждать решения Верховного суда РФ по данному принципиальному делу!
Источник ТГ канал Proff Налог
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