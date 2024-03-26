Судебная практика. Принятие к вычету НДС с аванса и восстановлении его в отсутствии договора с условиями выплаты

При отсутствии договора у налогоплательщика не имелось права на применение налогового вычета по НДС, в связи с чем правовые нормы о восстановлению суммы налога не подлежали применению.

Налогоплательщик применил вычет по НДС с аванса по взаимоотношениям с контрагентом в отсутствие заключенного договора.

Налоговый орган отказал в обоснованности указанного вычета.

В обоснование указал что, по правилам п. 9 ст. 172 НК вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 НК, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.

Поскольку договор не заключался то и вычет не мог быть применен.

Налогоплательщик заявил, что имеет право на основании ст. 170 НК восстановить указанный вычет не в дату принятия его к вычету, а в более поздний период.

Суды и налоговики указанные выводы налогоплательщика не поддержали указав:

О неправомерном применение заявителем вычетов по НДС по авансовым счетам-фактурам, выставленным контрагентом, в отсутствие договора, предусматривающего перечисление указанных сумм и отсутствии права на восстановление указанных сумм НДС в более поздний период

Исходя из буквального толкования приведенной нормы, право налогоплательщика восстановить НДС в том налоговом периоде, в котором произошли изменение условий договора или расторжение договора, возврат соответствующих сумм, связано с фактом наличия договора к моменту совершения налогоплательщиком авансового платежа.

Как установлено в данном случае, договорных отношений между налогоплательщиком и контрагентом не существовало, в связи с чем, даже если исходить из обязанности налогоплательщика восстановить НДС по спорным правоотношениям на основании положений ст. 170 НК, следует признать возможность их восстановления только в том периоде, в котором суммы налога по приобретенным работам приняты к вычету.

Исходя из буквального толкования приведенной нормы, право налогоплательщика восстановить НДС в том налоговом периоде, в котором произошли изменение условий договора или расторжение договора, возврат соответствующих сумм, связано с фактом наличия договора к моменту совершения налогоплательщиком авансового платежа.

Будьте внимательны.

Судебная практика по делу № А76-10753/2022

Источник ТГ канал Proff Налог