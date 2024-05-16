⭐️Управленческий учет. Что происходит, если его нет?

Что происходит в компании, в которой не ведут Управленческий учет?
Воровство, отсутствие прозрачности. Положил в карман, списал в 1с (если она есть), унес домой.
Нет системы контроля. Никто не проверит.
Нет инструментов и данных для принятия правильных управленческих решений.
Данные собираются по необходимости. Бессистемно. На салфетке.
Ответственных нет. Никто не за что не отвечает. Куда движется бизнес? Не понятно.
Компания не растет и неуправляема. Как в такой ситуации расти? Куда расти? Как управлять этим хаосом?
Компания без управленческого учета существует по принципу:
«День прошел, ну и на … 🔞он пошел».
Управляется, если это можно назвать управлением, такая организации методом «Видимость ноль, иду по приборам». Отсюда и проблемы собственника бизнеса.
Кассовый разрыв. Это когда денег не хватает на текущие платежи. Беда бедовая каждого третьего предприятия в малом и среднем бизнесе.
Где деньги?
Прибыль есть — денег нет (кидают много авансов поставщикам; вытаскивают из оборота денег больше, чем могут позволить).
Деньги есть — прибыли нет (набирают авансы от покупателей; за счёт этого и живет бизнес до поры до времени).
Мой бизнес мне вообще принадлежит? Или существую за счет кредиторов?
Управленческий учет позволяет решать эти проблемы и дает ответы на волнующие собственника вопросы. С точностью до девяносто девяти процентов. Один процент всегда оставляем на форс-мажоры.
Список проблем и неприятностей неполный. Можете дополнить его в комментариях.
Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского👈(тык)
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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Комментарии8
Поговорка понравилась)))
Корень зла, я считаю
)))
Без ответственных и спроса с них можно внедрять хоть 100500 управленок) Толку будет ноль😏
100%. Проходили такое. Боль...
Если не все бизнесы, то очень многие через это проходят. Особенно, когда в бизнесе замешаны друзья, родственники. С этих категорий работников сложно спрашивать?)
Здесь уместно будет сказать😉
мне вот интересно, как раньше жили без оного?
Это было всегда, только под другим соусом😏
На крупных предприятиях это и раньше было. А малый и средний бизнес стали приходить к этому, когда перестали работать по "понятиям" и начали работать по законам экономики. Ну, у меня такие личные наблюдения получились.
В прошлом посте про это говорили в комментариях⏪ Да, было. И это замечательно, что не надо изобретать велосипед. Есть нюансы времени, но база есть база. Бери - и работай😉