⭐️Управленческий учет. Что происходит, если его нет?

Жуть. Мрак. Этого словарного запаса более чем достаточно для того, чтобы охарактеризовать положение дел в компании, в которой управленческому учету не уделяют должного внимания. Но давайте расширим свой профессиональный горизонт и узнаем побольше о проблемах бизнеса и неприятностях собственника, которые неизбежно возникают без управленческого учета. Вперед!

Что происходит в компании, в которой не ведут Управленческий учет?

Воровство, отсутствие прозрачности. Положил в карман, списал в 1с (если она есть), унес домой.

Нет системы контроля. Никто не проверит.

Нет инструментов и данных для принятия правильных управленческих решений.

Данные собираются по необходимости. Бессистемно. На салфетке.

Ответственных нет. Никто не за что не отвечает. Куда движется бизнес? Не понятно.

Компания не растет и неуправляема. Как в такой ситуации расти? Куда расти? Как управлять этим хаосом?



Компания без управленческого учета существует по принципу:

«День прошел, ну и на … 🔞он пошел».

Управляется, если это можно назвать управлением, такая организации методом «Видимость ноль, иду по приборам». Отсюда и проблемы собственника бизнеса.

Кассовый разрыв. Это когда денег не хватает на текущие платежи. Беда бедовая каждого третьего предприятия в малом и среднем бизнесе.

Где деньги?

Прибыль есть — денег нет (кидают много авансов поставщикам; вытаскивают из оборота денег больше, чем могут позволить).

Деньги есть — прибыли нет (набирают авансы от покупателей; за счёт этого и живет бизнес до поры до времени).



Мой бизнес мне вообще принадлежит? Или существую за счет кредиторов?



Управленческий учет позволяет решать эти проблемы и дает ответы на волнующие собственника вопросы. С точностью до девяносто девяти процентов. Один процент всегда оставляем на форс-мажоры.

Список проблем и неприятностей неполный. Можете дополнить его в комментариях.

Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского👈(тык)

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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.