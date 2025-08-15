ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 32/52

Клерки, общий сбор! Завариваем чаек-кофеек, достаем печеньки и вперед - узнавать новые слова. А может Вы знаете их значение? проверьте себя!
🧠Мозгонапрягатель 32/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Викторина🚀

1️⃣Что такое «синкопа»?

Проголосовал 41 человек

2️⃣Что такое «дидактика»?

Проголосовали 40 человек

3️⃣Что такое «сингулярность»?

Проголосовали 40 человек

4️⃣Что значит «амбивалентный»?

Проголосовали 38 человек

5️⃣Что такое «паллиатив»?

Проголосовали 38 человек
Как успехи?

6️⃣Что такое «аллювий»?

Проголосовали 38 человек

7️⃣Что такое «детерминизм»?

Проголосовали 37 человек

8️⃣Что такое «эклектика»?

Проголосовали 37 человек

9️⃣Что такое «антропоморфизм»?

Проголосовали 36 человек

🔟Что такое «пароксизм»?

Проголосовали 36 человек

Клерки, как успехи? Делитесь в комментариях результатами😏

Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

141 подписчик185 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

44
  • Алейда

    Сегодня несложно)

  • Ви П

    про сингулярность не согласна, у вас нет правильного ответа. Единичности скорее соответствует быстрый переход из одного состояния в другое. Имхо.

    Сингулярность (от лат. singularis — «единственный, особенный») — термин, который имеет разные значения в зависимости от контекста.

Главная Главбух PRO Премиум