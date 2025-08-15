🧠Мозгонапрягатель 32/52
Клерки, общий сбор! Завариваем чаек-кофеек, достаем печеньки и вперед - узнавать новые слова. А может Вы знаете их значение? проверьте себя!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Викторина🚀
1️⃣Что такое «синкопа»?
2️⃣Что такое «дидактика»?
3️⃣Что такое «сингулярность»?
4️⃣Что значит «амбивалентный»?
5️⃣Что такое «паллиатив»?
6️⃣Что такое «аллювий»?
7️⃣Что такое «детерминизм»?
8️⃣Что такое «эклектика»?
9️⃣Что такое «антропоморфизм»?
🔟Что такое «пароксизм»?
Клерки, как успехи? Делитесь в комментариях результатами😏
Сегодня несложно)
Влад, спасибо! Пролетела в этот раз с синкопой)) Почему-то мне вспомнился термин (похожий) из медицины, а вот про музыкальный прием забыла.
про сингулярность не согласна, у вас нет правильного ответа. Единичности скорее соответствует быстрый переход из одного состояния в другое. Имхо.