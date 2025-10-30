💯Как подготовиться к 2026 налоговому году?

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
1️⃣Планирование
Думайте на бумаге. Каждая минута, затраченная на планирование, экономит 10 минут при осуществлении плана.
Брайан Трейси
Про понижение лимита УСН и прочие неприятности расписывать не буду, да и повлиять мы на них не можем. А вот что в наших силах, так это спланировать жизнедеятельность предприятия на будущий год и наложить полученный результат на изменения налогового микроклимата. После сопоставления продумать варианты управления в новых реалиях.
На бумаге мы такие манипуляции проделывать не будем, а сразу обратимся к Excel. Планируем продажи и смотрим, что получается по выручке.
Всё написано-расписано вот здесь (⏪тык).
2️⃣Анализ контрагентов
Дополнительный шаг для подготовки к новым реалям ведения бизнеса в 2026 году заключается в том, что необходимо проанализировать контрагентов на предмет НДС. Это необходимо для того, чтобы прикинуть сколько этого самого НДС можно будет (потенциально) брать к вычету, если это будет необходимо делать в 2026 году.
Смотрим (по документам) кто применяет, какие ставки. Возможно придется связаться с контрагентами и поинтересоваться у них о планах по применению НДС в новом году.
3️⃣Бух.Совет 2026
Выдал базовую базу, которую желательно проработать, чтобы 2026 годе не превратился во время удивительных и неожиданных открытий для бизнеса. За тонкими настройками рекомендую заглянуть на Бух.Совет 2026
🟠УСН и НДС-2026: новые правила
🟠Требования ФНС и ответственность бухгалтера
🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах
🟠Налоговое планирование: оптимизация расходов
🟠ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения
✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅
Профессионалы на сцене и эксперты в зале обменяются мнение и полезными советами о работе в новых условия налогового администрирования в 2026 году. Кстати, офлайн-билеты вроед бы уже проданы! За полтора месяца до начала конференции. Это ли не показатель важности мероприятия✅
P.S.: обещают чертовски хороший кофе, проверю лично
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Клерки, как готовитесь сами и готовите бизнес к 2026 году? Делитесь опытом