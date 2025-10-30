💯Как подготовиться к 2026 налоговому году?

1️⃣Планирование

Думайте на бумаге. Каждая минута, затраченная на планирование, экономит 10 минут при осуществлении плана. Брайан Трейси

Про понижение лимита УСН и прочие неприятности расписывать не буду, да и повлиять мы на них не можем. А вот что в наших силах, так это спланировать жизнедеятельность предприятия на будущий год и наложить полученный результат на изменения налогового микроклимата. После сопоставления продумать варианты управления в новых реалиях.

На бумаге мы такие манипуляции проделывать не будем, а сразу обратимся к Excel. Планируем продажи и смотрим, что получается по выручке.

Всё написано-расписано вот здесь (⏪тык).