Налоговые изменения 2026
💯Как подготовиться к 2026 налоговому году?

О сколько нам открытий чудных готовит следующий год? А сколько всего интересного оставили на потом! Отрицание, гнев, торг и даже принятие — уже пройденный этап. Так что переходим на стадию работа! Три простых действия для подготовки к изменениям в работе в условиях налоговом микроклимате 2026 года. Поехали!

1️⃣Планирование

Думайте на бумаге. Каждая минута, затраченная на планирование, экономит 10 минут при осуществлении плана.

Брайан Трейси

Про понижение лимита УСН и прочие неприятности расписывать не буду, да и повлиять мы на них не можем. А вот что в наших силах, так это спланировать жизнедеятельность предприятия на будущий год и наложить полученный результат на изменения налогового микроклимата. После сопоставления продумать варианты управления в новых реалиях.

На бумаге мы такие манипуляции проделывать не будем, а сразу обратимся к Excel. Планируем продажи и смотрим, что получается по выручке.

Всё написано-расписано вот здесь (⏪тык).

2️⃣Анализ контрагентов

Дополнительный шаг для подготовки к новым реалям ведения бизнеса в 2026 году заключается в том, что необходимо проанализировать контрагентов на предмет НДС. Это необходимо для того, чтобы прикинуть сколько этого самого НДС можно будет (потенциально) брать к вычету, если это будет необходимо делать в 2026 году.

Смотрим (по документам) кто применяет, какие ставки. Возможно придется связаться с контрагентами и поинтересоваться у них о планах по применению НДС в новом году.

3️⃣Бух.Совет 2026

Выдал базовую базу, которую желательно проработать, чтобы 2026 годе не превратился во время удивительных и неожиданных открытий для бизнеса. За тонкими настройками рекомендую заглянуть на Бух.Совет 2026

🟠УСН и НДС-2026: новые правила

🟠Требования ФНС и ответственность бухгалтера

🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах

🟠Налоговое планирование: оптимизация расходов

🟠ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения

✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅

Профессионалы на сцене и эксперты в зале обменяются мнение и полезными советами о работе в новых условия налогового администрирования в 2026 году. Кстати, офлайн-билеты вроед бы уже проданы! За полтора месяца до начала конференции. Это ли не показатель важности мероприятия✅

P.S.: обещают чертовски хороший кофе, проверю лично

