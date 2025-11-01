🧠Мозгонапрягатель 43.1/52

Учет основных средств и оргтехники: как навести порядок и прекратить потери

Если поиск техники превращается в квест, а инвентаризация вызывает стресс — самое время навести порядок. В статье рассказываем, почему ручной учёт больше не работает и как современные решения, вроде «Учет 15», помогают держать активы под контролем без бумажной волн.