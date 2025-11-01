ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🧠Мозгонапрягатель 43.1/52

🧠Мозгонапрягатель 43.1/52

Задание🍰

Булочка стоит 14 рублей. В магазине действует акция “Купи 3 булочки по цене 2”. Какое наибольшее количество булочек можно купить на 100 рублей?

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

