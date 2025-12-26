8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 51/52

Клерки, предновогодний общий сбор! Давно не было ребусов, да?
🧠Мозгонапрягатель 51/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Ребусы, 5️⃣ шт

1️⃣
2️⃣
3️⃣
Перерыв🍾
4️⃣
5️⃣

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

145 подписчиков207 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

7
ГлавнаяРозыгрыш