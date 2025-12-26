🧠Мозгонапрягатель 51/52
Клерки, предновогодний общий сбор! Давно не было ребусов, да?
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Ребусы, 5️⃣ шт
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии7
Влад, а как так получилось, что в этом году еще один мозгонапрягатель будет по заголовку?))) 🧠Мозгонапрягатель 51/52
Как-то тяжело с ребусами, уже мозг не варит под конец года))