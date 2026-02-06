🧠Мозгонапрягатель 4/50
Клерки, общий сбор! Ищем отличия.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите 5️⃣отличий
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Сегодня такая милая задача! 😊🐼
Что-то у меня в глазах рябит...
Если Влад опубликовал Мозгонапрягатель, значит, пятница точно началась!