🧠Мозгонапрягатель 21/50
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
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🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских контор🎯
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