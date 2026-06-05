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Владислав Савушкин

🧠Мозгонапрягатель 21/50

Клерки, общий сбор! Ищем отличия
🧠Мозгонапрягатель 21/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите 1️⃣0️⃣отличий

🧠Мозгонапрягатель 21/50

🎯Владислав Савушкин, управленческий учет для бухгалтерских контор🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

152 подписчика229 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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