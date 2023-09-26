Что делать, если меня незаконно уволили? И на что можно рассчитывать при обращении в суд?

Часто работодатель пользуется своим преимущественным положением и нарушает права своих работников. Распространенным нарушением, в частности, является несправедливое и незаконное увольнение. Расскажу куда «бежать» и что делать?

Нередко все свои «грехи» работодатель пытается скрыть, поэтому вынуждает написать заявление «по собственному желанию». В ход идут любые угрозы… обещание дать плохую характеристику, уволить «по статье» и многое другое… В таком положении кажется, что все уже потеряно… доказать незаконность увольнения уже нельзя… Однако это совсем не так!!!

Но куда «бежать» и что делать?

Можно обратиться государственную инспекцию труда. Туда стоит обращаться только в самых очевидных и явных случаях нарушения порядка увольнения. Во всех остальных случаях нужно обращаться исключительно в суд.

На что можно рассчитывать при обращении в суд?

восстановление на работе, выплата Вашей заработной платы за период от увольнения до восстановления на работе, компенсация морального вреда.

Но я не хочу возвращаться к работодателю, который нарушает мои права?

Такой вариант тоже возможен, и очень даже перспективный. Тогда вместо «восстановления на работе» следует просить суд изменить формулировку основания увольнения на «Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)».



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