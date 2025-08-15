Проблема с юридическим адресом: письма теряются, а бизнес страдает

Проверки юридических адресов налоговыми органами продолжаются. Один из распространенных сценариев: инспекция направляет письмо по адресу компании обычной почтой, без трек-номера. В условиях нехватки сотрудников на отделениях «Почты России» такие отправления часто остаются без отслеживания и нередко теряются.

В результате письмо не доходит до адресата, и в ЕГРЮЛ появляется отметка о недостоверности сведений об адресе юридического лица.

Что делать, если адрес признан недостоверным?

В первую очередь — подать в налоговый орган форму Р13014 с подтверждением актуального адреса.

Как контролировать сведения о компании

Для мониторинга актуальности данных и оперативного реагирования на возможные изменения можно использовать сервис ФНС:

«Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя».

С его помощью можно своевременно узнать о внесении отметки о недостоверных сведениях в отношении компании и принять меры до начала процедуры ликвидации.

📌 Рекомендация: регулярно проверяйте сведения о компании в ЕГРЮЛ и используйте официальный сервис ФНС для дополнительного контроля.



А сталкивались ли Вы с ситуацией, когда юридический адрес компании признавали недостоверным из-за утерянного письма?