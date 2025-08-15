Проблема с юридическим адресом: письма теряются, а бизнес страдает
В результате письмо не доходит до адресата, и в ЕГРЮЛ появляется отметка о недостоверности сведений об адресе юридического лица.
Что делать, если адрес признан недостоверным?
В первую очередь — подать в налоговый орган форму Р13014 с подтверждением актуального адреса.
Как контролировать сведения о компании
Для мониторинга актуальности данных и оперативного реагирования на возможные изменения можно использовать сервис ФНС:
«Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя».
С его помощью можно своевременно узнать о внесении отметки о недостоверных сведениях в отношении компании и принять меры до начала процедуры ликвидации.
📌 Рекомендация: регулярно проверяйте сведения о компании в ЕГРЮЛ и используйте официальный сервис ФНС для дополнительного контроля.
А сталкивались ли Вы с ситуацией, когда юридический адрес компании признавали недостоверным из-за утерянного письма?
