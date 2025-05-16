Что выдавать физлицу при оплате парковки через терминал

При оказании услуг и продаже товаров физлицами организации обязаны выдавать документ, подтверждающий расчет. Рассказываем, что направлять при оплате парковки.

Ситуация: физическое лицо оплатило парковку через терминал. Можно ли не выдавать ему УПД и предоставить только чек?

В случае оплаты парковки через интернет банковской картой расходы подтверждаются выпиской из банка. Для физлица не принципиально отсутствие первичных документов или иных, подтверждающих расходы.

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А вот для ИП или юридического лица это было бы важно, поскольку без таких документов клиент не смог бы признать расходы в целях налога на прибыль и учесть их в налогооблагаемой базе.

УПД в общем случае считаются сочетанием счета-фактуры и акта оказанных услуг. Покупателям-физлицам можно их не выписывать, но только при письменном согласии сторон. В договор стоит включить условие, что счет-фактура не выдается.

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