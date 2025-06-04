Тестировщик №3 объяснительный. Что нового на Клерке

Новая логика ленты на сайте и эксклюзив
Этот пункт для редакции, наверное, обычный юзер до конца может так и не понять о чем речь.
В первом “Тестировщике” я уже писал про новые бейджи и поднятие материалов на сайте. Это оказалось очень сложно и неудобно, зависимости постоянно поднимали посты в ленте и не давали скрытно отредактировать пост. Поэтому сделали просто: кнопка поднятия - поднимает, бейджи - просто отображаются внешне. Ну и редактировать теперь можно не боясь поднять пост, разве что может появится дата редактирования, если редактировать спустя 6 часов.
А еще добавили бейдж эксклюзив и ленту для них https://www.klerk.ru/exclusive/
Контрагенты
Сделали расширенный поиск на сервисе поиска контрагентов https://www.klerk.ru/tool/ocompany/. На него можно попасть если нажать на “все контрагенты” в другом, обычном поиске контрагентов или перейти по ссылке https://www.klerk.ru/tool/ocompany/search/ (*отдельная кнопка не предусмотрена). Он со всякими фильтрами и кнопками, можно даже по уставному капиталу искать.
Зачем тогда нужен обычный поиск на https://www.klerk.ru/tool/ocompany/? Я тоже не знаю
Общая страница авторов
Перенесли страницу авторов со старого фронта и добавили к нему поиск https://www.klerk.ru/authors/. Добавили и кнопку стать автором - сегодня уже любой может стать автором, если нажмет на кнопку и напишет на почту editor@klerk.ru.
Если вы не заметили, на этой странице авторов есть пагинация - страницы 2, 3 и т.д. А, если бы мы не заметили, то поиск на странице 2 искал бы слова только на странице 2. Ловушка пагинушкера! Думаю понятно, что такой поиск не очень удобен, поэтому подумали и сделали удобно: при поиске со страницы 2 страница обновляется и ищет с основной страницы, меняя ссылку на https://www.klerk.ru/authors/?fio=лев, а не с https://www.klerk.ru/authors/page/2/?fio=лев.
Секретный релиз
На Клерке есть баг в мнениях в правом меню: при нажатии на коммент сайт переносит юзера на этот коммент под постом, но промахивается и уносит ниже к другому комменту или вообще вниз в “похожее“. Я попросил Тимофея починить этот баг, но так до конца это и не получилось, но он добавил подсветку к комментарию, что очень прикольно. Подсветку можно посмотреть и на обычном комментарии, если попадете при переходе, но лучше смотреть на ответах в консультациях, там всегда попадает(спасибо Сереге за это).
В чем же секрет? Мы не сказали ничего об этом руководителям и они об этом узнали случайно, пользуясь Клерком. Нас конечно похвалили, фича же прикольная, но мне сказали писать релизы по каждой новой штуке на Клерке и причем сразу, что я и делаю, теперь в двойном объеме)
Раскрытие картинок в посте
Картинки в статье или разборе/конспекте вебинаров/миникурсе можно раскрыть и рассмотреть при нажатии, если вы на компьютере. На телефоне не стали делать, потому что можно двумя пальцами приблизить, но я бы добавил и на телефоне, если бы мог.
Если вы нажмете на картинку в этом посте и она раскроется со скроллом - мы это фиксим, просто его сложно поправить и он возвращается при доработке. Вроде убедительно написал
Форум
Сделали форум зелененьким https://club.klerk.ru/, как 24 года назад и добавили туда ИИ - улучшенный поиск, автоматическая простановка тегов, умная фильтрация, а если знаете английский, вот ссылка на все обновления https://club.klerk.ru/admin/whats-new. Вернитесь на форум, пожалуйста
Старый форум, кстати, никуда не дели, вот он https://forum.klerk.ru/, олды
Еще
Взяли в работу починку калькулятора пеней https://www.klerk.ru/tool/fee/, мы слышим вас @cb.glavbuh !
Поправили уведомления о модерации объявлений для Бизнес-аккаунтов. Извините, если не откликнулись на ваше предложение
Был немного массовый баг с ошибкой активации у нового кпк по защите персональных данных, его тоже поправили и всем юзерам открыли доступ. Пользователь, если это тебя коснулось - извини, Дима уже думает над извинительным подарком!
Убрали со всего сайта ссылки на старый ленд https://www.klerk.ru/premium-standart/. Кто знает, где на Клерке она все еще есть, напишите мне, очень нужно
Спрятали от всех текст под пейволлами, теперь нельзя прочитать консультацию, просто убрав стиль из css, вот так!
И еще то, что я забыл
Заключение
На этом все! Cпасибо Замаю за прошлый выпуск https://www.klerk.ru/user/2302927/648905/. Если вы хотите почитать что-то еще, то почитайте, как тот самый Дима провел кастдевы и всем помог https://www.klerk.ru/user/tot/649242/
Кстати! Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте(ошибку, глюк или еще чего) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях, я напрямую донесу до разработки. Спасибо!
Комментарии2
Спасибо, Олег ) И Сергею, Диме и Тимофею!
Спасибо! Кое-что понял.
Но вот с поисковой системой никак не могу разобраться.
Лично мне, что при ответах на вопросы, что в публикациях порой необходимо дать ссылку на мои же (или некоторых из коллег) на публикации на Трибуне (или на Статьи или Разборы) двух-трех, а то и четырехлетней давности.
Раньше было проще: входил в Поиск, набирал там Верещагин С., или допустим Мальцев Б., и мне вываливались все мои (или Бориса) статьи в обратном хронологическом порядке: от самой свежей до самой старой.
Сейчас же какая-то непонятная мешанина, причем может идти информация за 2022 год, потом за 2019, потом за 2023 и пр. да и то далеко не вся.
Вот мне бы краткий инструктаж для совсем тупых и древних: п. 1. Зайти на сайт. П. 2 нажать на кнопку "Поиск". и т.д.
Можно такой, а?