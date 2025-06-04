Тестировщик №3 объяснительный. Что нового на Клерке

Новая логика ленты на сайте и эксклюзив

Этот пункт для редакции, наверное, обычный юзер до конца может так и не понять о чем речь.

В первом “Тестировщике” я уже писал про новые бейджи и поднятие материалов на сайте. Это оказалось очень сложно и неудобно, зависимости постоянно поднимали посты в ленте и не давали скрытно отредактировать пост. Поэтому сделали просто: кнопка поднятия - поднимает, бейджи - просто отображаются внешне. Ну и редактировать теперь можно не боясь поднять пост, разве что может появится дата редактирования, если редактировать спустя 6 часов.

Ссылка на статью https://www.klerk.ru/user/2198679/649889/

Ссылка на новость https://www.klerk.ru/buh/news/649851/

А еще добавили бейдж эксклюзив и ленту для них https://www.klerk.ru/exclusive/

Эта лента - https://www.klerk.ru/exclusive/