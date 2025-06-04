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Олег Пальцев

Тестировщик №3 объяснительный. Что нового на Клерке

Привет! Здесь я собрал, что команда Клерка сделала нового на сайте

Новая логика ленты на сайте и эксклюзив

Этот пункт для редакции, наверное, обычный юзер до конца может так и не понять о чем речь.

В первом “Тестировщике” я уже писал про новые бейджи и поднятие материалов на сайте. Это оказалось очень сложно и неудобно, зависимости постоянно поднимали посты в ленте и не давали скрытно отредактировать пост. Поэтому сделали просто: кнопка поднятия - поднимает, бейджи - просто отображаются внешне. Ну и редактировать теперь можно не боясь поднять пост, разве что может появится дата редактирования, если редактировать спустя 6 часов.

Ссылка на статью https://www.klerk.ru/user/2198679/649889/
Ссылка на новость https://www.klerk.ru/buh/news/649851/

А еще добавили бейдж эксклюзив и ленту для них https://www.klerk.ru/exclusive/

Эта лента - https://www.klerk.ru/exclusive/
Вот внешняя модерация поста, такое не каждый день увидишь

Контрагенты

Сделали расширенный поиск на сервисе поиска контрагентов https://www.klerk.ru/tool/ocompany/. На него можно попасть если нажать на “все контрагенты” в другом, обычном поиске контрагентов или перейти по ссылке https://www.klerk.ru/tool/ocompany/search/ (*отдельная кнопка не предусмотрена). Он со всякими фильтрами и кнопками, можно даже по уставному капиталу искать.

Нужно написать Веселый Клерк и нажать сюда
Вот он, расширенный поиск!

Зачем тогда нужен обычный поиск на https://www.klerk.ru/tool/ocompany/? Я тоже не знаю

Общая страница авторов

Перенесли страницу авторов со старого фронта и добавили к нему поиск https://www.klerk.ru/authors/. Добавили и кнопку стать автором - сегодня уже любой может стать автором, если нажмет на кнопку и напишет на почту editor@klerk.ru.

Авторы

Если вы не заметили, на этой странице авторов есть пагинация - страницы 2, 3 и т.д. А, если бы мы не заметили, то поиск на странице 2 искал бы слова только на странице 2. Ловушка пагинушкера! Думаю понятно, что такой поиск не очень удобен, поэтому подумали и сделали удобно: при поиске со страницы 2 страница обновляется и ищет с основной страницы, меняя ссылку на https://www.klerk.ru/authors/?fio=лев, а не с https://www.klerk.ru/authors/page/2/?fio=лев.

Лев на основной странице. Да, Скобелева тоже лев
Лев на странице 2

Секретный релиз

На Клерке есть баг в мнениях в правом меню: при нажатии на коммент сайт переносит юзера на этот коммент под постом, но промахивается и уносит ниже к другому комменту или вообще вниз в “похожее“. Я попросил Тимофея починить этот баг, но так до конца это и не получилось, но он добавил подсветку к комментарию, что очень прикольно. Подсветку можно посмотреть и на обычном комментарии, если попадете при переходе, но лучше смотреть на ответах в консультациях, там всегда попадает(спасибо Сереге за это).

Нажал на коммент и попал на тот же коммент в статье, а он еще подсветился

В чем же секрет? Мы не сказали ничего об этом руководителям и они об этом узнали случайно, пользуясь Клерком. Нас конечно похвалили, фича же прикольная, но мне сказали писать релизы по каждой новой штуке на Клерке и причем сразу, что я и делаю, теперь в двойном объеме)

Раскрытие картинок в посте

Картинки в статье или разборе/конспекте вебинаров/миникурсе можно раскрыть и рассмотреть при нажатии, если вы на компьютере. На телефоне не стали делать, потому что можно двумя пальцами приблизить, но я бы добавил и на телефоне, если бы мог.

Статья https://www.klerk.ru/user/2198679/649711/ до нажатия на картинку
После

Если вы нажмете на картинку в этом посте и она раскроется со скроллом - мы это фиксим, просто его сложно поправить и он возвращается при доработке. Вроде убедительно написал

Форум

Сделали форум зелененьким https://club.klerk.ru/, как 24 года назад и добавили туда ИИ - улучшенный поиск, автоматическая простановка тегов, умная фильтрация, а если знаете английский, вот ссылка на все обновления https://club.klerk.ru/admin/whats-new. Вернитесь на форум, пожалуйста

Зелененький

Старый форум, кстати, никуда не дели, вот он https://forum.klerk.ru/, олды

Еще

  1. Взяли в работу починку калькулятора пеней https://www.klerk.ru/tool/fee/, мы слышим вас @cb.glavbuh !

  2. Поправили уведомления о модерации объявлений для Бизнес-аккаунтов. Извините, если не откликнулись на ваше предложение

  3. Был немного массовый баг с ошибкой активации у нового кпк по защите персональных данных, его тоже поправили и всем юзерам открыли доступ. Пользователь, если это тебя коснулось - извини, Дима уже думает над извинительным подарком!

  4. Убрали со всего сайта ссылки на старый ленд https://www.klerk.ru/premium-standart/. Кто знает, где на Клерке она все еще есть, напишите мне, очень нужно

  5. Спрятали от всех текст под пейволлами, теперь нельзя прочитать консультацию, просто убрав стиль из css, вот так!

  6. И еще то, что я забыл

Заключение

На этом все! Cпасибо Замаю за прошлый выпуск https://www.klerk.ru/user/2302927/648905/. Если вы хотите почитать что-то еще, то почитайте, как тот самый Дима провел кастдевы и всем помог https://www.klerk.ru/user/tot/649242/

Кстати! Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте(ошибку, глюк или еще чего) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях, я напрямую донесу до разработки. Спасибо!

Дата публикации: 04.06.2025, 19:30

Информации об авторе

Олег Пальцев

Олег Пальцев

6 подписчиков 3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Сергей Верещагин

    Спасибо! Кое-что понял.

    Но вот с поисковой системой никак не могу разобраться.

    Лично мне, что при ответах на вопросы, что в публикациях порой необходимо дать ссылку на мои же (или некоторых из коллег) на публикации на Трибуне (или на Статьи или Разборы) двух-трех, а то и четырехлетней давности.

    Раньше было проще: входил в Поиск, набирал там Верещагин С., или допустим Мальцев Б., и мне вываливались все мои (или Бориса) статьи в обратном хронологическом порядке: от самой свежей до самой старой.

    Сейчас же какая-то непонятная мешанина, причем может идти информация за 2022 год, потом за 2019, потом за 2023 и пр. да и то далеко не вся.

    Вот мне бы краткий инструктаж для совсем тупых и древних: п. 1. Зайти на сайт. П. 2 нажать на кнопку "Поиск". и т.д.

    Можно такой, а?

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