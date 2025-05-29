РКН всех напугал, но продакт Дима провел кастдевы

Рассказываю, что творится у нас в Школе Клерка в эти сумасшедшие майские дни: контента по персональным данным мы нагенерили столько, что Роскомнадзор, упал и лежит уже третий день. А заработали — ну, скажем так, неплохо. Хватит, чтобы наконец купить всем по флешке с шифрованием.

Прочитал это сообщение в общем чате корпоративного Битрикса, решил рассказать своим подписчикам, что вообще происходит у нас в офисе из-за РКН и его персональных данных.

Для тех, кто ещё живёт в счастливом неведении: с 30 мая 2025 года компании и ИП, которые начинают обрабатывать персональные данные, могут получить штраф не только “по закону”, но и от Роскомнадзора. Да-да, теперь за отсутствие уведомления — до 3 миллионов рублей.

Раньше было “ну и что”, теперь — “ой-ой-ой”. Подробности не расписываю, вы же у меня умные. Всё есть в статье “Новые штрафы за обработку персональных данных в 2025 году” или в рубрике “Защита персональных данных”.

Коротко: лучше предупредить РКН, чем потом объяснять им, почему вы решили поиграть в Чёрное зеркало на собственном бизнесе.

В рубрике “Защита персональных данных”видно, как Клерк обратил на тему персональных данных с 23 мая - взрыв бомбы

О проблеме с персональными данными и уведомлениями для РКН мы узнали совершенно случайно — в середине мая, от Димы Кириченко, нашего продакта. Он, как человек с врождённым нюхом на потенциальные штрафы, аккуратно намекнул: «Пора включать тревожную музыку».

Фига себе, какая должность, подумает Дима. Формально «Школа Клерка» — это Центр обучения Клерка, но мне не нравится это название: «Школа Клерка» понятнее и короче. Как и Дима — у него, конечно, должность «руководитель дивизиона B2C в Клерке», но мы зовём его просто продактом. Потому что тоже понятнее и короче.

То есть узнали мы не от редакции, не от экспертов и не от продюсеров Школы — коллеги, без обид, всех люблю, особенно когда вы не читаете это. Просто продакт провёл кастдевы, раскопал боль и сигнализировал: надо спасать сообщество. Ну и мы запустились — прямо внутри Школы Клерка. Подключили всю команду и, конечно, Елену Анатольевну. Потому что если уж работать, то с тяжёлой артиллерией.

Елена Анатольевна — руководитель Школы Клерка, кандидат экономических наук, доцент по специальности "Бухгалтерский учет, статистика". Главный бухгалтер (6 уровень квалификации) и эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка. Когда Елена Анатольевна работает, в офисе начинается ураган: бумаги летают, сроки сокращаются, кофе испаряется от страха. Профессионализм такой силы, что притягивает даже отчеты из параллельной реальности. Её вебинары и курсы появляются быстрее, чем вы успеваете найти ручку. Ругается матом. Вот тут ее блог на Клерке: Елена Ярушкина.

Итак, что мы сделали:

Первый вебинар стоил 990 рублей. Для подписчиков Премиума запись, конечно, бесплатна ( Запись вебинара ).

Что было на первом вебинаре 27 мая

393 платных регистраций

24 продажи кпк с вебинара (это около 185 т.р.)

Конверсия в лид почти в два раза выше средней

Планировали 300 регистраций (а я думал будет еще меньше). Продаж тоже гораздо больше, чем рассчитывали

Реакция Димы и команды была быстрее, чем ФНС на ошибку в отчёте — и в итоге компания заработала 1 921 259 ₽. Неожиданно приятно, когда спасение сообщества совпадает с приятным счётом на расчётном.

Вот статистика, никаких тайн.

Продажи роботом (знаете про нашего робота? Если интересно раскажу):

Вебинар: 393 шт. на 387 552 ₽

Онлайн-курс: 220 шт. на 1 067 506 ₽

КПК: 31 шт. на 246 691 ₽

Итого: 1 701 749 ₽



Онлайн-курс: 33 шт. на 150 294 ₽

КПК: 8 шт. на 69 216 ₽

Итого: 219 510 ₽

Вот тут мы считаем наши денежки. Справа Дима - продакт

Вот статьи которые, я обещал выше про персональные данные.

Все важные статьи про уведомление в Роскомнадзор и новые правила с 30 мая

Ну что тут сказать — команда Клерка реально большие молодцы. Раскачали тему, когда все ещё спорили, как пишется "Роскомнадзор". Помогли бухгалтерам по всей стране: сделали понятные продукты, запустили их со скоростью света, и вообще — подняли шум, где был только шёпот.

Каждый бухгалтер и предприниматель должен быть с нами — если хочет спать спокойно, работать уверенно и не искать “письмо из РКН” в спаме. Стать с нами плечом к плечу можно по этой ссылке. Не обещаем объятия, но поддержку и документы — точно.

А то, что мы на этом заработали — ну простите, пожалуйста, что мы умеем делать не только добро, но и бизнес. У нас вообще-то 170 человек работает, и Дима, и Елена Анатольевна — люди, которые делают больше за неделю, чем некоторые стартапы за год. Так что, если где-то и можно совместить пользу и прибыль — то это мы.