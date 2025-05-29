РКН всех напугал, но продакт Дима провел кастдевы

Прочитал это сообщение в общем чате корпоративного Битрикса, решил рассказать своим подписчикам, что вообще происходит у нас в офисе из-за РКН и его персональных данных.
Для тех, кто ещё живёт в счастливом неведении: с 30 мая 2025 года компании и ИП, которые начинают обрабатывать персональные данные, могут получить штраф не только “по закону”, но и от Роскомнадзора. Да-да, теперь за отсутствие уведомления — до 3 миллионов рублей.
Раньше было “ну и что”, теперь — “ой-ой-ой”. Подробности не расписываю, вы же у меня умные. Всё есть в статье “Новые штрафы за обработку персональных данных в 2025 году” или в рубрике “Защита персональных данных”.
Коротко: лучше предупредить РКН, чем потом объяснять им, почему вы решили поиграть в Чёрное зеркало на собственном бизнесе.
О проблеме с персональными данными и уведомлениями для РКН мы узнали совершенно случайно — в середине мая, от Димы Кириченко, нашего продакта. Он, как человек с врождённым нюхом на потенциальные штрафы, аккуратно намекнул: «Пора включать тревожную музыку».
Фига себе, какая должность, подумает Дима. Формально «Школа Клерка» — это Центр обучения Клерка, но мне не нравится это название: «Школа Клерка» понятнее и короче. Как и Дима — у него, конечно, должность «руководитель дивизиона B2C в Клерке», но мы зовём его просто продактом. Потому что тоже понятнее и короче.
То есть узнали мы не от редакции, не от экспертов и не от продюсеров Школы — коллеги, без обид, всех люблю, особенно когда вы не читаете это. Просто продакт провёл кастдевы, раскопал боль и сигнализировал: надо спасать сообщество. Ну и мы запустились — прямо внутри Школы Клерка. Подключили всю команду и, конечно, Елену Анатольевну. Потому что если уж работать, то с тяжёлой артиллерией.
Елена Анатольевна — руководитель Школы Клерка, кандидат экономических наук, доцент по специальности "Бухгалтерский учет, статистика". Главный бухгалтер (6 уровень квалификации) и эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Когда Елена Анатольевна работает, в офисе начинается ураган: бумаги летают, сроки сокращаются, кофе испаряется от страха. Профессионализм такой силы, что притягивает даже отчеты из параллельной реальности. Её вебинары и курсы появляются быстрее, чем вы успеваете найти ручку. Ругается матом. Вот тут ее блог на Клерке: Елена Ярушкина.
Итак, что мы сделали:
27 мая провели первый вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы». На прямой эфир пришло сотни бухгалтеров, чтобы узнать, как подать уведомление в Роскомнадзор и работать по новым требованиям. Запись вебинара доступна в подписке «Клерк.Премиум»
30 мая в 11:00 еще раз проведем вебинар Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления и еще раз покажем как построчно заполнять уведомление и ответим на вопросы.
Также мы создали онлайн-курс «Новые правила по защите персданных - 2025», на котором объясним как безопасно работать с персданными, кто должен подавать уведомления в РКН, как из заполнять, а также как отвечать на требования Роскомнадзора. Дадим готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора.
Создали инструмент: Проверка сайта на наличие сервисов cookies и метрических программ
Написали дикое количество текстов по этой теме, опросили дикое количество экспертов, дали высказаться всем бухгалтерам и лидерам мнений рынка в Трибуне. Ссылки на самые полезные статьи дам внизу.
Первый вебинар стоил 990 рублей. Для подписчиков Премиума запись, конечно, бесплатна ( Запись вебинара ).
Что было на первом вебинаре 27 мая
393 платных регистраций
24 продажи кпк с вебинара (это около 185 т.р.)
Конверсия в лид почти в два раза выше средней
Планировали 300 регистраций (а я думал будет еще меньше). Продаж тоже гораздо больше, чем рассчитывали
Реакция Димы и команды была быстрее, чем ФНС на ошибку в отчёте — и в итоге компания заработала 1 921 259 ₽. Неожиданно приятно, когда спасение сообщества совпадает с приятным счётом на расчётном.
Вот статистика, никаких тайн.
Продажи роботом (знаете про нашего робота? Если интересно раскажу):
Вебинар: 393 шт. на 387 552 ₽
Онлайн-курс: 220 шт. на 1 067 506 ₽
КПК: 31 шт. на 246 691 ₽
Итого: 1 701 749 ₽
Онлайн-курс: 33 шт. на 150 294 ₽
КПК: 8 шт. на 69 216 ₽
Итого: 219 510 ₽
Вот статьи которые, я обещал выше про персональные данные.
Все важные статьи про уведомление в Роскомнадзор и новые правила с 30 мая
Что делать если, если при отправке уведомления в РКН проверка выдает ошибку?
Как правильно заполнить уведомление об обработке персональных данных (образец заполнения)
Кто должен подавать уведомление в Роскомнадзор в 2025 году: вопросы и ответы
Уведомление в Роскомнадзор в 2025 году: топ-10 вопросов и ответов
Кто относится к операторам персональных данных, как заполнить цели обработки в уведомлении для РКН и другие вопросы по 152-ФЗ
Что меняется в работе с персданными с 30 мая 2025 года: новые требования и штрафы Роскомнадзора
Как работать с персональными данными в 2025 году. Собрали все, что знаем
Не подали уведомление в РКН — готовьтесь к штрафу в 300 000 рублей. Кому нужно срочно подать уведомление об обработке персональных данных и как это правильно сделать
Ответы на частые вопросы при заполнении уведомления для Роскомнадзора: новый квест 2025 для бухгалтера
Персональные данные. Кого оштрафует Роскомнадзор в 2025 году и как этого избежать?
Ну что тут сказать — команда Клерка реально большие молодцы. Раскачали тему, когда все ещё спорили, как пишется "Роскомнадзор". Помогли бухгалтерам по всей стране: сделали понятные продукты, запустили их со скоростью света, и вообще — подняли шум, где был только шёпот.
Каждый бухгалтер и предприниматель должен быть с нами — если хочет спать спокойно, работать уверенно и не искать “письмо из РКН” в спаме. Стать с нами плечом к плечу можно по этой ссылке. Не обещаем объятия, но поддержку и документы — точно.
А то, что мы на этом заработали — ну простите, пожалуйста, что мы умеем делать не только добро, но и бизнес. У нас вообще-то 170 человек работает, и Дима, и Елена Анатольевна — люди, которые делают больше за неделю, чем некоторые стартапы за год. Так что, если где-то и можно совместить пользу и прибыль — то это мы.
Комментарии8
Все что написал Борис правда за исключением того что я ругаюсь матом😆 Иногда поругиваюсь только 😂 А вообще когда Дима сказала про Роскомнадзор, то я сказала что это не бухгалтерская тема и отмахнулась. И тут надо отдать должное Диме, он настоял и механизм закрутился. И вот такие прекрасные результаты для компании. Уведомление сама много раз уже прощупала ручками. А завтра еще раз покажем на вебинаре как все заполнить и ответим на все вопросы 🤪
Ага трансграничные уведомления до самой [вырезано цензурой] Это кто только, что сказал? )
РКН икается уже третий день))) А еще завтра будет...
РКН должен подписаться на на мой блог на Клерке )
@ToT, бойся своих желаний)) Приду же)
Все прекрасно в этой статье)