Когда транспорт едет, а вычет — нет: как одна техническая компания обнулила миллионы налоговой выгоды

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.02.2025 по делу № А40-273151/2022
Стороны:
🔹 Истец — ООО «Баулогистик»
🔹 Ответчик — ИФНС России № 24 по г. Москве
Компания «Баулогистик» оспорила решение налоговой инспекции о доначислении налогов, пеней и штрафов по результатам выездной проверки. Основание доначислений — нереальность взаимоотношений с контрагентом ООО «Грос», привлечение которого, по мнению ФНС, было формальным и направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.
Суды первой и апелляционной инстанции полностью поддержали налогоплательщика, одна кассация заняла сторону налогового органа без пересмотра дела.
Суммы претензий:
Сумма доначисленных НДС и налога на прибыль - 394 млн. руб.
Пени – 212 млн. руб.
Штраф – 30 млн. руб.
Всего – 637 млн. руб.
📌 Какие доводы привела налоговая инспекция?
1. Контрагент ООО «Грос» является технической компанией — он фактически не оказывал услуг по перевозке грузов. Реальные услуги выполняли ИП на УСН (не плательщики НДС).
2. Налоговая выгода была необоснованной — формальный документооборот позволил обществу:
- заявить вычеты по НДС,
- отнести к расходам на прибыль суммы, не связанные с реальными затратами.
3. Отсутствие хозяйственного ресурса у «Грос» — нет имущества, транспорта, персонала, отчетности, налоговая нагрузка минимальна.
4. Взаимосвязь компаний — один персонал, одни доверенные лица, одна цифровая логистическая площадка.
5. Цель встраивания «Грос» в схему — формирование искусственных расходов и вычетов, без уплаты НДС в бюджет.
📌Какие аргументы представило ООО «Баулогистик»?
1. Операции с «Грос» имели экономическую обоснованность, были направлены на реальную хозяйственную деятельность.
2. Документы есть — договоры, счета-фактуры, акты, банковские платежи.
3. Услуги были оказаны, а кто именно исполнил — налогоплательщик не обязан контролировать до конца.
4. Нет признаков взаимозависимости по НК РФ — статья 20 и 105.1 НК РФ неприменимы.
5. Налоговая инспекция уже признавала часть расходов обоснованными (около 25 млн руб.), но суд этого не учел.
Что установил суд округа?
✅ Частично удовлетворил требования налогоплательщика — признал недействительным решение ФНС в части, где сама инспекция признала часть расходов и корректно рассчитала налоги.
❌ В остальной части отказал — выводы судов нижестоящих инстанций признаны необоснованными по следующим причинам:
В чем ошиблись суды первой и апелляционной инстанций?
1. Нарушили ст. 71 АПК РФ — оценивали доказательства не в совокупности, а изолированно.
2. Не дали мотивированного обоснования, почему отвергли доводы ФНС.
3. Не исследовали:
- кто на самом деле оказывал услуги;
- почему не был сформирован источник вычета по НДС (услуги оказаны ИП на УСН).
4. Не учли факт технического характера «Грос» — не ведет полноценной деятельности.
5. Ошибочно применили нормы о взаимозависимости, тогда как ФНС на них не ссылалась (выгода может быть необоснованной и без взаимозависимости).
Итоговое решение суда округа
🔹 Суды первой и апелляционной инстанций — отменены.
🔹 Суд сам принял новое решение:
Признал решение ФНС недействительным в части, где инспекция признала расходы (на сумму 5 042 030 руб. по налогу на прибыль).
В остальной части требования отклонены.
Поэтому, рекомендации.
1. Проверяйте контрагентов, особенно при услугах, где нет физической передачи товаров.
2. Подтверждайте исполнение обязательств не только бумагами, но и реальными признаками (ресурсы, транспорт, персонал).
3. Не работайте с «техническими» компаниями, даже если они «удобны» — налоговая это быстро раскроет.
4. Разграничивайте ответственность — если вы не можете доказать исполнителя, вы и понесете налоговое бремя.
5. Суды и ФНС требуют не просто бумаги, а подтверждение реальности операций.
Комментарии1
Проблема, скорее, в покупке доков, а не в привлечении ИП без НДС.
Смущает другое:
Это за сколько лет их проверяли, что такие пени накапали? Учитывая то, что ставка ЦБ была относительно пристойной.