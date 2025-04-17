Когда транспорт едет, а вычет — нет: как одна техническая компания обнулила миллионы налоговой выгоды

📌Какие аргументы представило ООО «Баулогистик»?

1. Операции с «Грос» имели экономическую обоснованность, были направлены на реальную хозяйственную деятельность.

2. Документы есть — договоры, счета-фактуры, акты, банковские платежи.

3. Услуги были оказаны, а кто именно исполнил — налогоплательщик не обязан контролировать до конца.

4. Нет признаков взаимозависимости по НК РФ — статья 20 и 105.1 НК РФ неприменимы.

5. Налоговая инспекция уже признавала часть расходов обоснованными (около 25 млн руб.), но суд этого не учел.