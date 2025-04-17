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Артём Федотов

Когда транспорт едет, а вычет — нет: как одна техническая компания обнулила миллионы налоговой выгоды

Компания оспорила решение по ВНП и прошла две инстанции, однако, кассация встала на сторону налогового органа

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.02.2025 по делу № А40-273151/2022

Стороны:

🔹 Истец — ООО «Баулогистик»

🔹 Ответчик — ИФНС России № 24 по г. Москве

Компания «Баулогистик» оспорила решение налоговой инспекции о доначислении налогов, пеней и штрафов по результатам выездной проверки. Основание доначислений — нереальность взаимоотношений с контрагентом ООО «Грос», привлечение которого, по мнению ФНС, было формальным и направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

Суды первой и апелляционной инстанции полностью поддержали налогоплательщика, одна кассация заняла сторону налогового органа без пересмотра дела.

Суммы претензий:

Сумма доначисленных НДС и налога на прибыль - 394 млн. руб.

Пени – 212 млн. руб.

Штраф – 30 млн. руб.

Всего – 637 млн. руб.

📌 Какие доводы привела налоговая инспекция?

1. Контрагент ООО «Грос» является технической компанией — он фактически не оказывал услуг по перевозке грузов. Реальные услуги выполняли ИП на УСН (не плательщики НДС).

2. Налоговая выгода была необоснованной — формальный документооборот позволил обществу:

- заявить вычеты по НДС,

- отнести к расходам на прибыль суммы, не связанные с реальными затратами.

3. Отсутствие хозяйственного ресурса у «Грос» — нет имущества, транспорта, персонала, отчетности, налоговая нагрузка минимальна.

4. Взаимосвязь компаний — один персонал, одни доверенные лица, одна цифровая логистическая площадка.

5. Цель встраивания «Грос» в схему — формирование искусственных расходов и вычетов, без уплаты НДС в бюджет.

📌Какие аргументы представило ООО «Баулогистик»?

1. Операции с «Грос» имели экономическую обоснованность, были направлены на реальную хозяйственную деятельность.

2. Документы есть — договоры, счета-фактуры, акты, банковские платежи.

3. Услуги были оказаны, а кто именно исполнил — налогоплательщик не обязан контролировать до конца.

4. Нет признаков взаимозависимости по НК РФ — статья 20 и 105.1 НК РФ неприменимы.

5. Налоговая инспекция уже признавала часть расходов обоснованными (около 25 млн руб.), но суд этого не учел.

‍Что установил суд округа?

✅ Частично удовлетворил требования налогоплательщика — признал недействительным решение ФНС в части, где сама инспекция признала часть расходов и корректно рассчитала налоги.

❌ В остальной части отказал — выводы судов нижестоящих инстанций признаны необоснованными по следующим причинам:

В чем ошиблись суды первой и апелляционной инстанций?

1. Нарушили ст. 71 АПК РФ — оценивали доказательства не в совокупности, а изолированно.

2. Не дали мотивированного обоснования, почему отвергли доводы ФНС.

3. Не исследовали:

- кто на самом деле оказывал услуги;

- почему не был сформирован источник вычета по НДС (услуги оказаны ИП на УСН).

4. Не учли факт технического характера «Грос» — не ведет полноценной деятельности.

5. Ошибочно применили нормы о взаимозависимости, тогда как ФНС на них не ссылалась (выгода может быть необоснованной и без взаимозависимости).

Итоговое решение суда округа

🔹 Суды первой и апелляционной инстанций — отменены.

🔹 Суд сам принял новое решение:

Признал решение ФНС недействительным в части, где инспекция признала расходы (на сумму 5 042 030 руб. по налогу на прибыль).

В остальной части требования отклонены.

Поэтому, рекомендации.

1. Проверяйте контрагентов, особенно при услугах, где нет физической передачи товаров.

2. Подтверждайте исполнение обязательств не только бумагами, но и реальными признаками (ресурсы, транспорт, персонал).

3. Не работайте с «техническими» компаниями, даже если они «удобны» — налоговая это быстро раскроет.

4. Разграничивайте ответственность — если вы не можете доказать исполнителя, вы и понесете налоговое бремя.

5. Суды и ФНС требуют не просто бумаги, а подтверждение реальности операций.

Информации об авторе

Артём Федотов

Артём Федотов

Руководитель в ИП

1 подписчик 5 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Проблема, скорее, в покупке доков, а не в привлечении ИП без НДС.

    Смущает другое:

    Сумма доначисленных НДС и налога на прибыль - 394 млн. руб.

    Пени – 212 млн. руб.

    Это за сколько лет их проверяли, что такие пени накапали? Учитывая то, что ставка ЦБ была относительно пристойной.