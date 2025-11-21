Почему маркетплейсы удешевляют товары только при оплате «своими» картами

Банки обвинили маркетплейсы в скрытой манипуляции ценами: скидки дают только при оплате картами их собственных банков. Платформы предупреждают о росте цен, ЦБ говорит о нарушении конкуренции. Что на самом деле происходит — простым языком

Крупнейшие российские банки — выступили против того, что маркетплейсы привязывают скидки к определенному способу оплаты. По словам банков, они не возражают против самих скидок, но считают неправильным, когда товар стоит дешевле только в одном случае — если покупатель платит картой банка, который принадлежит самому маркетплейсу. Именно эта практика и стала причиной конфликта.

Банки объясняют, что такая схема ограничивает выбор покупателей и может создавать у людей ложное ощущение выгоды. Они считают, что акции и специальные условия должны быть доступны всем, независимо от банка, которым пользуется человек. В своём совместном заявлении кредитные организации подчеркнули, что их цель — прозрачные и равные правила для всех участников рынка.

Именно из-за этой ситуации банки направили письма в Госдуму, правительство, Совет Федерации, Банк России и администрацию президента. В письмах они предлагают запретить маркетплейсам снижать цену за счёт собственных средств — то есть вводить скидки и бонусы, которые доступны лишь при оплате «правильной» картой или кошельком.

Оплата картами маркетплейсов дешевле

После появления этой информации маркетплейсы Wildberries и Ozon заявили, что подобные ограничения приведут к росту цен. По их оценке, если им запретят инвестировать в скидки и бонусы, товары могут подорожать на 15–20%. Площадки считают, что банки хотят ограничить развитие финансовых сервисов маркетплейсов, у которых есть собственные банки.

Ozon также отметил, что запрет может особенно сильно повлиять на покупателей в небольших городах и сёлах, где выбор товаров ограничен, а онлайн-покупки — один из немногих доступных вариантов.

«Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026»

Займите самую востребованную нишу и зарабатывайте на ведении селлеров, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и др.

Сейчас вы сможете приобрести курс со скидкой 66%, всего за 21 900₽ 7 500₽ Записаться по акции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее уже высказывалась о таких скидках. По её словам, цена товара не должна зависеть от того, какой картой человек платит, поскольку это влияет на выбор покупателя и может создавать неравные условия. Она также отметила, что регулятор рассматривает разные варианты, включая запрет маркетплейсам иметь свои финансовые организации — такой опыт есть в других странах.

По мнению ЦБ, правила работы маркетплейсов нужно уточнить, чтобы ограничить практики, которые могут нарушать конкуренцию и давать преимущества отдельным игрокам рынка.