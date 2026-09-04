Изменения в налоговом администрировании с 1 сентября 2026: уведомления, возражения и штрафы

С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в налоговом администрировании, предусмотренные Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Организации и ИП получили право подавать одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу за несколько месяцев вперед или до конца года. Возражения на акты налоговых проверок теперь можно направлять в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуг или систему электронного документооборота. А штрафы за налоговые правонарушения при наличии смягчающих обстоятельств снижаются не менее чем в 2 и не более чем в 10 раз. Разбираемся, что именно изменилось и как бухгалтеру подготовиться к новым правилам.
Какие налоговые изменения вступили в силу с 1 сентября 2026 года
Реформа затронула три ключевых направления налогового администрирования.
Во-первых, налоговые агенты и плательщики страховых взносов могут подавать досрочные (сводные) уведомления по НДФЛ и взносам сразу за несколько предстоящих периодов.
Во-вторых, письменные возражения на акты налоговых проверок и дополнения к ним разрешено направлять в электронной форме.
В-третьих, законодатель ограничил произвольное снижение штрафов: теперь при смягчающих обстоятельствах санкция уменьшается минимум в 2 раза и максимум в 10 раз.
Изменения касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и налоговых агентов независимо от применяемого налогового режима.
Авансовые уведомления по НДФЛ и страховым взносам
Поправки в пункт 9 статьи 58 НК РФ позволяют работодателям подать одно досрочное уведомление об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов сразу за текущий и все последующие месяцы вплоть до конца календарного года. Раньше уведомление подавалось только за уже истекший период: по взносам ежемесячно, по НДФЛ — дважды в месяц. Первое такое сводное уведомление можно подать не раньше сентября 2026 года, поскольку сама норма вступает в силу с 1 сентября. Организация, которая представила прогнозные суммы, освобождается от подачи отдельных уведомлений за учтенные месяцы — кроме случаев, когда фактически исчисленная сумма оказывается больше заявленной. Это заметно упрощает работу с единым налоговым счетом и снижает административную нагрузку, особенно для малого бизнеса.
Как подавать возражения на акты налоговых проверок в электронном виде
Поправки в статьи 100, 101 и 101.4 НК РФ закрепили право направлять письменные возражения на акт проверки и на дополнения к нему не только на бумаге, но и в электронном формате. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал Госуслуг или систему электронного документооборота. Возражения и подтверждающие документы, поданные электронно, должны соответствовать формату, утвержденному ФНС России. Это ускоряет коммуникацию с налоговым органом и снимает необходимость личной явки в инспекцию для передачи бумажных документов.
Новые правила снижения налоговых штрафов
Статья 114 НК РФ и раньше требовала снижать штраф не менее чем в 2 раза при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, но верхнего предела снижения не существовало — на практике суды иногда уменьшали санкции в десятки раз. С 1 сентября 2026 года действует верхняя граница: штраф нельзя снизить более чем в 10 раз, даже через суд.
К смягчающим обстоятельствам статья 112 НК РФ традиционно относит тяжелые личные или семейные обстоятельства, действие под угрозой или принуждением, тяжелое материальное положение, а также иные обстоятельства, которые налоговый орган или суд сочтут смягчающими. Решение о применении смягчающих обстоятельств принимает налоговый орган либо суд, рассматривающий дело; при этом территориальные инспекции больше не действуют полностью самостоятельно при таком решении.
Что изменилось в форме 3-НДФЛ и налоговом учете
С 1 сентября 2026 года вступил в силу приказ ФНС России от 25 мая 2026 года, утвердивший обновленную форму декларации 3-НДФЛ. Обновление связано с общим пакетом сентябрьских поправок в налоговое администрирование и приводит форму в соответствие с новыми правилами работы налоговых органов.
Для бухгалтера это означает, что при подготовке деклараций после 1 сентября нужно использовать актуальный бланк и проверять реквизиты, а внутренний налоговый учет стоит дополнить регламентами по досрочной подаче уведомлений и электронным возражениям.
Кому особенно важно учесть изменения в 2026 году
В первую очередь новые правила касаются организаций и ИП, у которых есть наемные сотрудники и, соответственно, обязанность подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам. Также изменения важны для компаний, проходящих или ожидающих налоговые проверки: у них появляется дополнительный удобный способ подачи возражений.
Отдельно стоит обратить внимание плательщикам, которые ранее сталкивались со штрафами за налоговые правонарушения, — для них принципиально важна новая верхняя граница снижения санкций.
Что делать бухгалтеру прямо сейчас
Проверьте, поддерживает ли используемая учетная система формирование досрочных уведомлений по НДФЛ и страховым взносам на несколько месяцев вперед. Обновите внутренний регламент работы с возражениями на акты проверок, включив в него электронные каналы подачи через личный кабинет ФНС, Госуслуги или ЭДО. Зафиксируйте в учетной политике или внутренних инструкциях новый порядок снижения штрафов и подготовьте перечень смягчающих обстоятельств, которые компания может заявить при необходимости. И убедитесь, что декларации 3-НДФЛ после 1 сентября 2026 года заполняются по обновленной форме.
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Часто задаваемые вопросы
Можно ли подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу за весь оставшийся 2026 год?
Да. С 1 сентября 2026 года по новым абзацам 4 и 5 пункта 9 статьи 58 НК РФ, введенным Федеральным законом № 425-ФЗ, работодатель вправе подать досрочное уведомление сразу за текущий и все последующие месяцы до конца календарного года. Раньше уведомления подавались только за уже истекшие периоды.
Через какие сервисы теперь можно направить возражения на акт проверки?
Возражения на акт налоговой проверки и дополнения к нему можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал Госуслуг или систему электронного документооборота — такое право закрепили поправки в статьи 100, 101 и 101.4 НК РФ. Электронный документ должен соответствовать формату, утвержденному ФНС России.
В каких случаях штраф снижают в 10 раз?
Штраф уменьшается не менее чем в 2 раза при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства по статье 112 НК РФ, а максимальный размер снижения с 1 сентября 2026 года ограничен десятикратным пределом по статье 114 НК РФ. Конкретный размер снижения в пределах этой вилки определяет налоговый орган или суд с учетом всех заявленных обстоятельств дела.
Нужно ли что-то менять в налоговом учете из-за сентябрьских поправок?
Прямых изменений в правилах бухгалтерского учета поправки не вносят, но с 1 сентября 2026 года действует обновленная форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 25 мая 2026 года. Бухгалтеру стоит также закрепить во внутренних регламентах новый порядок подачи досрочных уведомлений и электронных возражений.
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