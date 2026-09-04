Изменения в налоговом администрировании с 1 сентября 2026: уведомления, возражения и штрафы

Новые правила снижения налоговых штрафов

Статья 114 НК РФ и раньше требовала снижать штраф не менее чем в 2 раза при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, но верхнего предела снижения не существовало — на практике суды иногда уменьшали санкции в десятки раз. С 1 сентября 2026 года действует верхняя граница: штраф нельзя снизить более чем в 10 раз, даже через суд.

К смягчающим обстоятельствам статья 112 НК РФ традиционно относит тяжелые личные или семейные обстоятельства, действие под угрозой или принуждением, тяжелое материальное положение, а также иные обстоятельства, которые налоговый орган или суд сочтут смягчающими. Решение о применении смягчающих обстоятельств принимает налоговый орган либо суд, рассматривающий дело; при этом территориальные инспекции больше не действуют полностью самостоятельно при таком решении.