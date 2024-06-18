HR-специалисты (рекрутеры): кто они и как их найти?

HR специалисты играют важную роль в развитии бизнеса, ведь от того, насколько качество они подберут кандидатов, зависит создание сильной команды. А правильное управление кадрами способствует повышению производительности, улучшению корпоративной культуры и достижению стратегических целей.

Всем привет! С вами Евгений Райков, основатель рекрутингового агентства В Кадре. Наша команда на 80% состоит из HR специалистов, мы как никто знаем об их работе все.

Кто такие HR'ы

HR-специалисты — профессионалы, которые занимаются управлением человеческими ресурсами в организации. Работа эйчара охватывает широкий спектр задач, начиная от поиска и найма новых сотрудников, до их адаптации и развития внутри компании.

HR'ы разрабатывают стратегии мотивации и поощрения персонала, организуют корпоративные мероприятия и тренинги, а также следят за соблюдением трудового законодательства.

HR-специалисты играют ключевую роль в создании благоприятной рабочей атмосферы и повышении эффективности работы команды.

Основные задачи HRа

Подбор персонала

Подбор персонала это сложный и длительный процесс, который включает в себя как минимум 6 этапов, таких как:

В первую очередь HR занимается поиском кандидатов. Используя различных инструментов поиска. Он должен найти максимально подходящего кандидата, штудируя всевозможные резюме соискателей. А затем провести: телефонные интервью, тестирования (по необходимости), несколько этапов собеседований с руководством и затем выслать оффер самому лучшему. Но на этом процесс подбора не заканчивается. HR также должен успешно адаптировать нового сотрудника и интегрировать его в коллектив.

Корпоративное обучение

В ситуации, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, а конкуренция на рынке становится всё более жёсткой, компании вынуждены постоянно совершенствовать навыки своих сотрудников.

Тренинги и семинары являются одним из наиболее эффективных способов повышения квалификации работников. Они позволяют сотрудникам получить новые знания и навыки, необходимые для выполнения своих обязанностей на высоком уровне, и HR-специалист должен организовывать подобные мероприятия для развития команды.

Разработка кадрового резерва

HR-специалист должен собирать квалифицированную команду для достижения целей компании, но также, он должен сформировать резерв, чтобы в компании (в идеале) никогда не было дефицита ведущих специалистов и руководителей.

Среди основных задач эйчара — подготовка сотрудников для будущих руководящих позиций, планирование карьеры, помощь сотрудникам в достижении карьерных целей, удержание талантов и разработка программ мотивации.

Как найти крутого HR'а

Лучший способ найти профессионального HR'а в штат — обратиться за помощью в кадровое агентство. Если вам нужен штатный эйчар, обращайтесь в крупные агентства. Рекрутинговые агентства отлично разбираются в том как найти HRа, как минимум, потому что они ищут их для себя. Большая часть команд агентств — рекрутеры с разными профилями.

А если вам нужен крутой эйчар на неполную занятость, можно воспользоваться услугой HR аутстаффинга, брать специалиста(ов) в аренду и оплачивать только отработанные часы не тратя деньги на содержание сотрудника (все организацию работы на себя берет агентство).