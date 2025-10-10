ЦОК КПП МП 11.10 Мобильный моно
🔴 Бесплатный вебинар: НДС: что проверить при подготовке декларации за 3 квартал →
Михаил Окороков
Судебная практика по налоговым спорам

Существенное нарушение сроков по выездной проверке лишило ФНС права на принудительное взыскание задолженности

Налоговый орган допустил существенное нарушение сроков при проведении выездной налоговой проверки, включая: нарушение сроков вручения акта проверки и дополнений к нему, нарушение сроков рассмотрения материалов проверки и несвоевременное вынесение итогового решения.

На основании результатов проверки инспекция вынесла постановление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика. Однако суды трех инстанций признали данное постановление недействительным.

Несоблюдение налоговым органом сроков проведения проверки привело к нарушению сроков принятия оспариваемого постановления, а также к фактическому истечению предельного двухлетнего срока на принудительное взыскание доначисленных проверкой сумм налогов и пеней.

Суды отклонили аргумент налоговой инспекции о влиянии нерабочих дней из-за COVID-19, поскольку дополнение к акту проверки должно было быть вынесено до их наступления.

Выводы: количество положительных судебных дел по данному вопросу единично. Нарушение сроков по выездной налоговой проверке в данном деле является существенным и составляет более чем 1000 дней. Вследствие этого налоговый орган утратил право на принудительное взыскание задолженности.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 16.07.2025 по делу № А40-116516/2024 в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано

Актуальные тенденции судебной практики по налоговым спорам освещаются в Telegram-канале taxnewsru

Информации об авторе

Михаил Окороков

Михаил Окороков

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная