Существенное нарушение сроков по выездной проверке лишило ФНС права на принудительное взыскание задолженности

Налоговый орган допустил существенное нарушение сроков при проведении выездной налоговой проверки, включая: нарушение сроков вручения акта проверки и дополнений к нему, нарушение сроков рассмотрения материалов проверки и несвоевременное вынесение итогового решения.

На основании результатов проверки инспекция вынесла постановление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика. Однако суды трех инстанций признали данное постановление недействительным.

Несоблюдение налоговым органом сроков проведения проверки привело к нарушению сроков принятия оспариваемого постановления, а также к фактическому истечению предельного двухлетнего срока на принудительное взыскание доначисленных проверкой сумм налогов и пеней.

Суды отклонили аргумент налоговой инспекции о влиянии нерабочих дней из-за COVID-19, поскольку дополнение к акту проверки должно было быть вынесено до их наступления.

Выводы: количество положительных судебных дел по данному вопросу единично. Нарушение сроков по выездной налоговой проверке в данном деле является существенным и составляет более чем 1000 дней. Вследствие этого налоговый орган утратил право на принудительное взыскание задолженности.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 16.07.2025 по делу № А40-116516/2024 в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано

