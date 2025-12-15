Суды признали право застройщика на вычеты по НДС на основании документов, полученных налоговым органом во время проверки.

Налогоплательщик вправе заявлять вычеты по НДС на основании документов, представленных в ходе налоговой проверки

В отношении налогоплательщика – застройщика многоквартирных домов была проведена выездная проверка, по результатам которой выявлены нарушения:

- занижение страховых взносов за счёт двукратных ежемесячных перечислений оплаты подрядных работ производственным кооперативам, что фактически прикрывало выплату заработной платы их членам без начисления взносов;

- занижение доходов от продажи квартир через закрытый паевой инвестиционный фонд;

- занижение НДС из-за включения в цепочку реализации нежилых помещений ИП на упрощённой системе налогообложения.

Однако суды признали право застройщика на вычеты по НДС на основании документов, полученных налоговым органом во время проверки. Инспекция настаивала, что вычеты могут учитываться только в течение трёх лет с момента их возникновения и при условии отражения в декларации.

Суды, ссылаясь на Определение ВС РФ от 17.10.2022 № А43-21183/2020, указали: при выявлении схем уклонения от уплаты налогов такие вычеты не подчиняются общему порядку декларирования. Право на вычеты возникает на основании документов, полученных инспекцией в ходе проверки, даже если они не были своевременно задекларированы.

Суды также подчеркнули, что спорные документы были представлены подрядчиком по требованию инспекции, но не отражены при расчёте НДС.

По мнению судов, при установлении необоснованной налоговой выгоды налог должен быть уплачен в бюджет так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. Определение налоговой обязанности в более высоком размере означало бы применение санкции, что недопустимо. Данная позиция неоднократно отмечалась Верховным Судом РФ.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 24.06.2025 по делу № А76-35948/2022 в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано

