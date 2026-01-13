Суды не поддержали инспекцию в переквалификации труб для прокладки кабельных линий из движимого имущества в недвижимое
Суды не согласились с данным подходом по следующим основаниям:
· Спорные объекты не имеют самостоятельного назначения, поскольку проложены исключительно в целях дальнейшей прокладки в земле соответствующей кабельной линии и являются ее футляром.
· Квалификация спорных объектов как части движимого имущества — кабельной линии — исключает возможность признания их недвижимым имуществом.
· Технология создания спорных объектов с применением бурового раствора на основе бентонита не предусматривает использования цементного состава, который обеспечивал бы прочное сцепление трубы с грунтом.
· Создание спорных объектов не сопровождалось оформлением документов, обязательных при создании объектов недвижимого имущества.
· В заключении Ростехинвентаризации указано, что спорные объекты не являются объектами капитального строительства.
На основании изложенного суды пришли к выводу, что спорные трубы, являясь движимым имуществом и обеспечивая прокладку движимого имущества — кабельных линий в земле, не подлежат налогообложению как недвижимое имущество.
Определением судьи Верховного суда РФ от 09.07.2025 по делу № А40-300040/2023 (ПАО «Россети Московский регион») в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано
Актуальные тенденции судебной практики по налоговым спорам освещаются в Telegram-канале: https://t.me/taxnewsru
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию