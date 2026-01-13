Суды не поддержали инспекцию в переквалификации труб для прокладки кабельных линий из движимого имущества в недвижимое

По итогам выездной налоговой проверки инспекция переквалифицировала трубы, проложенные методом горизонтально направленного бурения и предназначенные для прокладки кабельных линий, из движимого имущества в недвижимый объект и доначислила налог на имущество.

Суды не согласились с данным подходом по следующим основаниям:

· Спорные объекты не имеют самостоятельного назначения, поскольку проложены исключительно в целях дальнейшей прокладки в земле соответствующей кабельной линии и являются ее футляром.

· Квалификация спорных объектов как части движимого имущества — кабельной линии — исключает возможность признания их недвижимым имуществом.

· Технология создания спорных объектов с применением бурового раствора на основе бентонита не предусматривает использования цементного состава, который обеспечивал бы прочное сцепление трубы с грунтом.

· Создание спорных объектов не сопровождалось оформлением документов, обязательных при создании объектов недвижимого имущества.

· В заключении Ростехинвентаризации указано, что спорные объекты не являются объектами капитального строительства.

На основании изложенного суды пришли к выводу, что спорные трубы, являясь движимым имуществом и обеспечивая прокладку движимого имущества — кабельных линий в земле, не подлежат налогообложению как недвижимое имущество.

Определением судьи Верховного суда РФ от 09.07.2025 по делу № А40-300040/2023 (ПАО «Россети Московский регион») в передаче кассационной жалобы налоговой инспекции для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано

