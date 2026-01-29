С конкурсного управляющего могут взыскать недоимку по налогам ликвидируемого юрлица
Налоговая инспекция обратилась в суд с требованием взыскать с конкурсного управляющего убытки в размере недоимки по налогу. Суды трёх инстанций отказали в иске, посчитав, что налоговый орган знал о получении прибыли и мог взыскать долг в принудительном порядке.
Верховный Суд РФ отменил эти решения и указал следующее:
· С момента утверждения и до завершения процедуры конкурсный управляющий обязан вести налоговый учёт и представлять налоговую отчётность.
· Обязанность по уплате налогов ликвидируемого юрлица исполняется за счёт его имущества, включая выручку от реализации активов.
· Ликвидация организации без погашения налоговой задолженности является неправомерным способом обхода законодательства.
· Распределение конкурсной массы без учёта обязательств перед бюджетом приводит к утрате возможности взыскания налогов — это признаётся убытком для государства.
· Управляющий не представил декларацию, не уплатил налог, распределил средства без учёта обязательств перед бюджетом и завершил процедуру, хотя конкурсная масса позволяла погасить задолженность в полном объёме.
Вывод: арбитражный управляющий обязан исчислить налоги по всем доходам должника (включая доходы от реализации имущества, а также, возможно, от иной деятельности, осуществляемой в ходе конкурсного производства), представить соответствующую налоговую отчётность и распределить конкурсную массу с учётом обязательств перед бюджетом. Невыполнение этих обязанностей может повлечь взыскание убытков с управляющего.
Определение СКЭС ВС РФ от 22.10.2025 по делу № А40-251199/2023 МИ ФНС № 15 по МО к арбитражному управляющему Демкину Д.И.
