С конкурсного управляющего могут взыскать недоимку по налогам ликвидируемого юрлица

В ходе конкурсного производства земельные участки должника были проданы на торгах. Вырученные средства конкурсный управляющий направил на погашение требований текущих и реестровых кредиторов, а остаток — перечислил учредителям. При этом налог на прибыль с дохода от продажи не был исчислен, декларация в налоговый орган не подана, налог не уплачен.

Налоговая инспекция обратилась в суд с требованием взыскать с конкурсного управляющего убытки в размере недоимки по налогу. Суды трёх инстанций отказали в иске, посчитав, что налоговый орган знал о получении прибыли и мог взыскать долг в принудительном порядке.

Верховный Суд РФ отменил эти решения и указал следующее:

· С момента утверждения и до завершения процедуры конкурсный управляющий обязан вести налоговый учёт и представлять налоговую отчётность.

· Обязанность по уплате налогов ликвидируемого юрлица исполняется за счёт его имущества, включая выручку от реализации активов.

· Ликвидация организации без погашения налоговой задолженности является неправомерным способом обхода законодательства.

· Распределение конкурсной массы без учёта обязательств перед бюджетом приводит к утрате возможности взыскания налогов — это признаётся убытком для государства.

· Управляющий не представил декларацию, не уплатил налог, распределил средства без учёта обязательств перед бюджетом и завершил процедуру, хотя конкурсная масса позволяла погасить задолженность в полном объёме.

Вывод: арбитражный управляющий обязан исчислить налоги по всем доходам должника (включая доходы от реализации имущества, а также, возможно, от иной деятельности, осуществляемой в ходе конкурсного производства), представить соответствующую налоговую отчётность и распределить конкурсную массу с учётом обязательств перед бюджетом. Невыполнение этих обязанностей может повлечь взыскание убытков с управляющего.

Определение СКЭС ВС РФ от 22.10.2025 по делу № А40-251199/2023 МИ ФНС № 15 по МО к арбитражному управляющему Демкину Д.И.