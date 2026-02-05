Налогоплательщик сохранил право на льготу после ее отмены

Налоговый орган составил мотивированное мнение в отношении Общества. Поскольку Общество не выполнило требований указанного документа, была проведена выездная налоговая проверка.

В мотивированном мнении и в решении по результатам выездной налоговой проверки налоговый орган не признал правомерным применение Обществом льготной ставки по налогу на имущество в рамках инвестиционного проекта на территории Пермского края в 2021 году — после отмены закона, предусматривающего льготную ставку.

Однако суды признали применение льготы правомерным на следующих основаниях:

инвестиционное соглашение между Обществом и Правительством Пермского края было перезаключено после вступления в силу закона о льготе (путем обмена письмами, несмотря на отсутствие самого соглашения);

перезаключение соглашения подтверждается фактическим исполнением его условий сторонами и отсутствием претензий с 2018 по 2020 год;

инвестиционное соглашение имеет силу до конца 2027 года, и в соответствии с ним власти Пермского края обязаны предоставлять действующие налоговые льготы в течение всего срока соглашения;

налоговый орган не оспаривал применение Обществом льготы в период с 2018 по 2020 год;

правовая позиция Общества подтверждена заключениями доктора юридических наук, профессора МГУ.

Вывод: дело демонстрирует несколько полезных моментов: способ несогласия с мотивированным мнением, гарантирование неизменности налоговой льготы и представление экспертных заключений.

Определением судьи ВС РФ от 06.10.2025 по делу № А40-24450/2024 АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» в передаче кассационной жалобы налогового органа для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано

