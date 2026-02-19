Налогоплательщик доказал, что осуществление единого производственного процесса с участием взаимосвязанного лица на УСН не является «дроблением» бизнеса

Рассказываем, как налогоплательщик снял обвинения в дробление бизнеса в ходе судебного спора и доказал, что осуществление единого производственного процесса с участием взаимосвязанного лица обосновано деловыми целями.

Налогоплательщик занимался добычей дунита и реализовывал его ООО «УО». ООО «УО» перерабатывало сырьё на собственном дробильно-сортировочном комплексе и продавало готовую продукцию по более высокой цене.

Налоговый орган усмотрел «дробление» бизнеса, поскольку:

ООО «УО» учредили те же лица, что и налогоплательщика (его директор и учредитель);

налогоплательщик был единственным поставщиком сырья, а ООО «УО» — его единственным покупателем;

ООО «УО» применяло УСН.

Суд кассационной инстанции установил, что при оценке налоговых последствий «дробления» нужно выяснить, было ли разделение бизнеса направлено исключительно на получение налоговой выгоды или же оно имело разумные экономические причины.

Было доказано, что создание ООО «УО» имело экономическое обоснование и было связано со строительством фабрики по производству песка. Каждая из организаций самостоятельно несла расходы, соответствующие своей деятельности, и имела достаточный штат сотрудников для её ведения, то есть фактически, а не формально осуществляла деятельность.

Наличие сотрудников и выплаты заработной платы как у налогоплательщика, так и у ООО «УО» подтверждаются оспариваемым решением и данными из открытого ресурса ФНС России «Прозрачный бизнес».

В результате суд признал, что налогоплательщик обосновал разумные (деловые) причины создания ООО «УО», которые не связаны с получением налоговой экономии.

Определением судьи ВС РФ от 14.10.2025 по делу № А60-54947/2023 ООО «Дуниты Северного Урала» в передаче кассационной жалобы налогового органа для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.

