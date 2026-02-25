Налогоплательщик доказал в суде факт проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов
Однако суды не согласились с позицией налогового органа и указали на следующие обстоятельства:
· реальность транспортных услуг не опровергнута (в дальнейшем услуги были перевыставлены заказчикам налогоплательщика);
· до заключения договоров с налогоплательщиком спорные контрагенты оказывали аналогичные услуги третьим лицам, что подтверждает их деловую репутацию;
· не доказана взаимозависимость и подконтрольность контрагентов проверяемому налогоплательщику;
· помимо налогоплательщика, контрагенты оказывали транспортные услуги и другим компаниям.
Суды также отметили, что инспекция, требуя от налогоплательщика:
· лично встречаться с руководителями контрагента при заключении сделки;
· выезжать для проверки контрагентов по месту регистрации;
· контролировать исполнение контрагентами налоговых обязательств;
· проверять достоверность подписей на первичных документах,
фактически возлагает на него дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством. Вменение таких обязанностей не основано на нормах права (аналогичная позиция изложена в судебных актах по делам № А40-165689/2014, № А60-54185/2015, № А60-29540/2015, № А57-5617/2015, № А74-5171/2013).
Кроме того, суды указали, что ссылки инспекции на данные автоматизированной системы АСК «НДС-2» не могут быть приняты во внимание. Эта система является внутренним ресурсом налогового органа, а распечатки из неё не являются допустимым доказательством. Они не позволяют проверить источник происхождения сведений, порядок их поступления, а также достоверность и законность получения данных.
Информационный ресурс «Риски» также был признан судами неподходящим в качестве безусловного доказательства недобросовестности контрагента. Этот ресурс создан для автоматизации процессов сбора, накопления, хранения и обработки сведений об организациях. Сам по себе факт включения юридического лица в ИР «Риски» не является доказательством его неблагонадёжности.
Определением судьи ВС РФ от 27.10.2025 по делу № А40-150223/2023 ООО «Джетмикс» в передаче кассационной жалобы налогового органа для рассмотрения в СКЭС ВС РФ отказано.
